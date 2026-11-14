A ieșit întâmplător la o partidă de pescuit cu fratele său. Ulterior a aflat că a prins un pește de un milion de dolari

3 minute de citit Publicat la 09:00 14 Noi 2026 Modificat la 09:00 14 Noi 2026

Bărbatul a prins marele premiu al competiției Million Dollar Fish, organizată în Teritoriul de Nord al Australiei. Foto: Getty Images

Un tânăr de 26 de ani din Darwin, Australia, a devenit milionar după o partidă de pescuit petrecută alături de fratele său. Matthew Maurice a prins un barramundi de 80 de centimetri, fără să știe că peștele purta un marcaj roșu care ascundea marele premiu al unei competiții: un milion de dolari.

Totul s-a întâmplat joi seara, după ce Matthew a terminat antrenamentul de fotbal. Fratele său, venit în vizită din străinătate, l-a însoțit într-o ieșire cu barca. Cei doi nu aveau planuri mari și nici nu intenționau să ajungă prea departe de mal, potrivit The Guardian.

„Nu aveam chef să mergem prea departe. Ne-am îndepărtat la mai puțin de un kilometru de locul de unde am lansat barca”, a povestit Maurice pentru emisiunea Sunrise, de la Channel 7.

Tânărul spune că scopul ieșirii nu era neapărat să prindă pește, ci să petreacă timp împreună cu fratele său.

„Voiam doar să pescuim și să vorbim. Asta era tot. Nu conta dacă prindeam sau nu pește. Voiam doar să fim împreună”, a explicat el.

La un moment dat, Matthew a simțit că a prins ceva în undiță. Când peștele a sărit din apă, și-a aprins lanterna frontală și a observat un detaliu care avea să-i schimbe viața: un marcaj roșu prins de corpul argintiu al barramundiului.

„Am prins peștele și prima reacție a fost să-mi aprind lanterna de pe cap. Primul lucru pe care l-am văzut a fost un corp mare, argintiu, și un marcaj roșu care atârna de el”, a povestit australianul.

A aflat că a câștigat un milion de dolari abia după ce a predat peștele

Matthew participase fără ca măcar să își dea seama și fără să știe că avea să prindă marele premiu al competiției Million Dollar Fish, organizată în Teritoriul de Nord al Australiei. Concursul a început pe 1 octombrie, iar în apele regiunii au fost eliberați 100 de pești marcați, fiecare valorând câte 10.000 de dolari. Printre aceștia se afla și un singur barramundi care ascundea premiul de un milion de dolari.

Tânărul a aflat valoarea capturii abia după ce a predat peștele și a fost verificat marcajul. Vestea i-a fost dată chiar de Lia Finocchiaro, șefa guvernului din Teritoriul de Nord, care i-ar fi spus: „Sunt pe cale să-ți dau cea mai bună veste din viața ta”.

Ulterior, Matthew și-a sunat mama și fratele pentru a le împărtăși vestea. Deși încă nu îi vine să creadă ce i s-a întâmplat, spune că intenționează să folosească banii cu chibzuință.

„Sunt pur și simplu fericit când prind pește. Nu-mi vine să cred că am prins un pește de un milion de dolari”, a declarat el la o conferință de presă.

„Orice barramundi este o captură bună, mai ales cel de un milion de dolari”, a adăugat tânărul.

Matthew spune că încă are senzația că visează și că, probabil, va avea nevoie de cineva care să îl ajute să gestioneze câștigul.

„Simt că sunt într-un vis. Nu cred că ar trebui să fiu lăsat să mă ocup singur de bani. Poate ar trebui să aibă grijă altcineva de ei în locul meu. Dar probabil voi fi chibzuit: îmi voi cumpăra o casă, îmi voi achita datoriile și apoi îmi voi face și câteva mici plăceri”, a mărturisit australianul.

Al doilea câștigător al marelui premiu în 12 ani

Matthew Maurice este al doilea pescar care câștigă premiul de un milion de dolari în cei 12 ani de existență ai competiției. În urmă cu trei ani, un alt localnic, Keegan Payne, din orașul Katherine, a prins un pește care i-a adus aceeași recompensă.

Concursul este susținut de Tourism & Events Northern Territory și are ca scop promovarea oportunităților de pescuit din regiune, considerate printre cele mai bune din lume.

Ediția actuală se desfășoară până la 31 martie 2027. În apele din regiunea Top End mai sunt zeci de barramundi marcați, fiecare valorând câte 10.000 de dolari. Potrivit organizatorilor, 96 dintre acești pești nu au fost încă prinși.