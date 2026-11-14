Manuscrisul discursului „I Have a Dream” al lui Martin Luther King va fi scos la licitație. A fost evaluat la peste 10.000.000 dolari

Martin Luther King a rostit celebrul discurs în cadrul marșului pentru drepturile civile din 1963. Sursa foto: Getty Images

Manuscrisul discursului „I Have a Dream” (n.red. „Am un vis”) al lui Martin Luther King va fi scos la licitație de casa Christie’s pe 22 ianuarie 2027, iar încasările vor fi direcționate către organizații caritabile. Documentul a fost descoperit întâmplător, în urmă cu doi ani, într-un sertar al unui birou care aparținea unuia dintre colaboratorii reverendului. Totuși, manuscrisul de șapte pagini scris cu cerneală albastră nu conține celebra frază care a fost rostită în mod spontan.

Copia scrisă de mână a versiunii finale a celebrului discurs al lui Martin Luther King, „I Have a Dream” („Am un vis”), va fi scoasă la licitație pe 22 ianuarie 2027, la casa Christie’s din New York, relatează La Repubblica. Încasările obținute în urma vânzării vor fi donate unor organizații caritabile, printre care și King Center din Atlanta, Georgia, fondat de soția lui King, Coretta Scott King.

Anunțul a fost făcut de casa de licitații, care estimează că manuscrisul ar putea aduce peste zece milioane de dolari. Colecționarii și potențialii cumpărători vor avea ocazia să vadă câteva dintre cele șapte pagini îngălbenite, scrise cu cerneală albastră, atunci când acestea vor fi expuse la sediul Christie’s din New York, în perioada 15–21 ianuarie 2027. Începând de luni, 16 noiembrie, manuscrisul va fi expus publicului timp de o săptămână la Centrul Național pentru Drepturi Civile și Umane din Atlanta, urmând ca ulterior să fie prezentat în cadrul unei expoziții la Chicago, la o dată ce urmează a fi stabilită.

Potrivit casei de licitații Christie’s, documentul a fost descoperit în urmă cu doi ani într-un sertar al unui birou care îi aparținuse lui Edward Clayton, un colaborator apropiat al lui Martin Luther King. Acesta a fost găsit de văduva lui Clayton, Xernona, care își propusese să dea de urma manuscrisului, apărut pentru prima dată în anii '90, care se afla într-un plic pe care scria „discurs”.

Reverendul, o figură legendară a mișcării americane pentru drepturi civile, a terminat de redactat discursul la ora 4:00 dimineața, pe 28 august 1963, în camera sa de la hotelul Willard din Washington. Martin Luther King a dorit să scurteze discursul la o durată de cinci minute, ceea ce explică de ce apar propoziții întregi tăiate. Ulterior, manuscrisul a fost înmânat asistenților săi pentru a fi dactilografiat și distribuit presei. Câteva ore mai târziu, în ziua marșului pentru drepturile civile, King a rostit ceea ce avea să rămână în istorie drept unul dintre discursurile emblematice ale secolului al XX-lea.

Paginile conțin, de asemenea, corecturi, un semn al căutării febrile a lui King pentru cuvintele potrivite. Dacă vă întrebați unde poate fi găsit celebrul pasaj „I have a dream” (n. red. „Am un vis”), răspunsul este: nicăieri. Potrivit istoricilor, această expresie, la care se făcuse aluzie, ca idee, în discursurile anterioare, a fost adăugată de King chiar în timpul cuvântării sale și a fost cât pe ce să nu fie auzită. Pentru eveniment fusese instalat un sistem de sonorizare costisitor, însă acesta a fost sabotat cu puțin timp înainte de începerea manifestării. A fost reparat exact la timp pentru debutul discursului. Totuși, manuscrisul scris conține faimoasele rânduri de încheiere, care surprind dorința de libertate, egalitate și demnitate pentru toți oamenii: „În sfârșit liberi, în sfârșit liberi; mulțumim Bunului Dumnezeu, suntem în sfârșit liberi.”

Peste 250.000 de oameni din toate colțurile Statelor Unite au participat la marșul de atunci, iar discursul respectiv este considerat și astăzi una dintre „comorile istoriei americane”. „Este poetic să te gândești că trecutul poate proteja viitorul”, a remarcat fiul său, Martin Luther King al III-lea.