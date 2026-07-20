Arheologii egipteni au găsit un fragment din „Iliada” lui Homer pe o mumie veche de 1.600 de ani

2 minute de citit Publicat la 19:50 20 Iul 2026 Modificat la 20:09 20 Iul 2026

Arheologii egipteni au găsit un fragment din „Iliada” lui Homer pe o mumie veche de 1.600 de ani. Foto: Getty Images

În Egipt, o mumie veche de 1.600 de ani a fost descoperită cu un obiect neașteptat: un fragment din „Iliada” lui Homer, așezat pe trup în timpul îmbălsămării.

Cercetătorii cred că este primul caz documentat în care un text literar grecesc a fost folosit intenționat în procesul de mumificare, și nu un document cu rol magic sau ritualic, potrivit YahooNews.

Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor de la finalul anului 2025, în Mormântul 65 din Sectorul 22 al vechiului oraș Oxyrhynchus, astăzi Al Bahnasa. Arheologii au găsit acolo o mumie din perioada romană, cu un papirus așezat pe abdomen, potrivit ScienceDaily.

Între noiembrie și decembrie 2025, echipa arheoloagei Núria Castellano a recuperat mumia în timpul lucrărilor desfășurate de Misiunea Arheologică Oxyrhynchus. Proiectul funcționează prin Institutul de Studii ale Orientului Apropiat Antic al Universității din Barcelona și este coordonat de arheoloagele Maite Mascort și Esther Pons.

Într-o nouă campanie de cercetare, la începutul anului 2026, restauratoarea Margalida Munar, papirologa Leah Mascia și Ignasi-Xavier Adiego, profesor la Departamentul de Limbi Clasice, Romanice și Semitice și director al proiectului Oxyrhynchus, au analizat fragmentul fragil.

După ce Leah Mascia a citit textul, Adiego a identificat pasajul ca făcând parte din Cartea a II-a a „Iliadei”, din secțiunea cunoscută drept „Catalogul corăbiilor”, unde sunt enumerate forțele grecești care pornesc spre Troia.

De ce este importantă descoperirea

Oxyrhynchus este deja unul dintre cele mai importante situri de papirusuri din lumea antică, dar această descoperire iese în evidență atât prin locul în care a fost găsit textul, cât și prin felul în care pare să fi fost folosit.

Cercetătorii spun că papirusuri grecești au mai fost descoperite în contexte de mumificare, însă textele găsite până acum aveau legătură cu magia sau cu practicile ritualice.

Multe morminte din necropolă fuseseră jefuite, iar mai multe obiecte au fost găsite într-o stare precară.

Ce urmează

Misiunea Universității din Barcelona lucrează la Oxyrhynchus din 1992 și este considerată unul dintre cele mai longevive proiecte arheologice spaniole din Egipt. Cea mai recentă campanie de teren, desfășurată între noiembrie 2025 și februarie 2026, a adus mai multe descoperiri pe care cercetătorii le consideră importante din punct de vedere istoric.

Pe lângă mumiile din perioada romană și sarcofagele din lemn pictat, săpăturile au scos la iveală și un complex funerar format din trei camere funerare din calcar. Cercetătorii spun că identificarea fragmentului din „Iliada” a cerut o muncă atentă de conservare și o analiză detaliată a textului.

Proiectul este sprijinit de Ministerul Culturii, Universitatea din Barcelona, Fundația Palarq, Societatea Catalană de Egiptologie și AIXA Serveis Arqueològics. Echipa colaborează și cu Consiliul Suprem al Antichităților din Egipt și cu Universitatea din Cairo.

„Până acum, conținutul lor era în principal magic”, a spus Adiego despre papirusurile descoperite anterior în contexte de mumificare.

În acest caz, a adăugat el, „adevărata noutate este descoperirea unui papirus literar într-un context funerar”.