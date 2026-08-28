Au mâncat tot din farfurie și au plecat fără să achite nota la restaurant. Acum trebuie să plătească de 8 ori mai mult. Și nu doar atât

2 minute de citit Publicat la 12:58 28 Aug 2026 Modificat la 12:58 28 Aug 2026

Doi adulți cu doi copii au plecat dintr-un restaurant din Marea Britanie fără să plătească o notă de aproape 250 de lire sterline. FOTO: Getty Images

Doi adulți cu doi copii au plecat dintr-un restaurant din Marea Britanie fără să plătească o notă de aproape 250 de lire sterline. Momentul în care unul dintre adulți a traversat rapid parcarea și a urcat într-o mașină a fost surprins de camerele de supraveghere. După ce a fost identificat și condamnat, bărbatul trebuie să achite aproape de opt ori valoarea notei inițiale.

Johnny Delaney, în vârstă de 44 de ani, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce ieșea din restaurantul Stubbs, un local specializat în preparate din carne și fructe de mare din Ashford, Kent, în noiembrie anul trecut. Bărbatul a plecat fără să achite mâncarea consumată de familia sa, scrie Express.

Imaginile arată cum Delaney traversează rapid parcarea împreună cu unul dintre copii, înainte de a urca într-un Volkswagen Passat și de a pleca.

Poliția din Kent a deschis o anchetă după incident și a reușit să îl identifice pe bărbat în urma unei informații primite anonim.

Delaney le-a spus anchetatorilor că familia a plecat fără să plătească deoarece mâncarea era rece și găsiseră un fir de păr în preparate.

Restaurantul a respins însă acuzațiile. Reprezentanții localului au afirmat că familia nu a făcut nicio reclamație în timpul mesei și că toate preparatele comandate au fost consumate.

Delaney a fost ulterior pus sub acuzare pentru furt. Inițial, la începutul acestui an, el a pledat nevinovat în fața Tribunalului din Canterbury, însă în august și-a schimbat declarația și a recunoscut fapta.

Bărbatul a primit o pedeapsă de 12 luni de muncă în folosul comunității și trebuie să achite în total 1.996,82 de lire sterline, o sumă de aproape opt ori mai mare decât nota inițială.

Delaney trebuie, de asemenea, să respecte până în luna octombrie o interdicție strictă de a părăsi locuința între orele 18:00 și 03:00.

Sally Newman, directorul general al restaurantului Stubbs, a declarat că verdictul reprezintă un moment important pentru echipa localului, care se apropie de cinci ani de la deschidere.

"Sperăm că acest caz transmite un mesaj clar: un astfel de comportament nu va fi tolerat în orașul nostru", a adăugat reprezentanta restaurantului.

Reprezentanții Stubbs au mai spus că, în primul an de funcționare al restaurantului, se confruntau cu cel puțin două cazuri pe săptămână în care clienții plecau intenționat fără să plătească.

Incidentul din Ashford vine după un caz similar petrecut în iulie, la un restaurant turcesc din Hertfordshire. Atunci, o familie formată din nouă persoane a plecat fără să achite nota de 160 de lire sterline.