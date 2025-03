Actorii principali din serialul The Vampire Diaries FOTO: Getty Images

LJ Smith, autoarea seriei celebre The Vampire Diaries, a murit la 66 de ani. Scriitoarea se lupta de un deceniu cu o boală autoimună rară. Decesul ei a fost confirmat de partenera sa, Julie Divola, și de sora sa, Judy Clifford, potrivit New York Times.

Lisa Jane Smith s-a născut în Walnut Creek, California, pe 4 septembrie 1958, și a fost inspirată să scrie de către profesoara ei de engleză din liceu, Zoe Gibbs.

Smith a studiat psihologia la Universitatea din California și a obținut calificări de pedagog la Universitatea de Stat din San Francisco. În 1986, a început să predea la o școală elementară, dar a părăsit învățământul după trei ani pentru a se dedica în întregime scrisului.

În 1987, în timp ce încă preda, a publicat prima sa carte, The Night of the Solstice. Următoarea sa lucrare, Heart of Valor, a fost publicată în 1990.

În același an, editorul Alloy Entertainment, Elise Donner, i-a cerut să înceapă să scrie seria The Vampire Diaries. Primele trei cărți din serie au fost publicate în 1991 de HarperCollins, iar a patra a apărut în anul următor.

Smith nu și-a dat seama la acea vreme că lucrarea era „angajată” și nu deținea personajele sau drepturile de autor.

A devenit o autoare prolifică de ficțiune pentru tineri adulți, scriind o serie de trilogii: The Secret Circle (1992), The Forbidden Game (1994) și Dark Visions (1995). În 1996, a publicat prima carte din seria Night World, urmată de încă opt cărți în următorii doi ani.

Când cărțile despre vampiri au cunoscut o creștere în popularitate la mijlocul anilor 2000, vânzările seriei The Vampire Diaries au explodat. În 2007, a fost angajată de Alloy Entertainment să scrie o altă trilogie. De această dată, a avut dreptul la jumătate din drepturile de autor pentru cele trei cărți.

Seria a fost adaptată la un serial TV cu același nume în 2009. Dar, până în 2011, Smith fusese concediată din poziția de scriitoare oficială a seriei de cărți, se pare din cauza unui conflict legat de un punct cheie al intrigii. Versiunea cărții The Hunters: Phantom a fost rescrisă de un „autor fantomă”, iar încă cinci romane au fost scrise în același mod.

Smith s-a întors la fan fiction pentru a revendica personajele pe care le crease cu atât de multe decenii în urmă. În 2014, a folosit Kindle Worlds pentru a publica o carte și o nuvelă care continuau poveștile pe care le crease.

În 2015, Smith a fost internată și pusă pe ventilator după ce a suferit de o granulomatoză cu poliangiită nediagnosticată, care i-a afectat rinichii, inima, ficatul și vezica biliară.