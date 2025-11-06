„Banda canalizărilor”, descoperită în Italia. Escrocii ofereau servicii de canalizare, apoi inundau locuinţele şi cereau tarife uriașe

Când falşii muncitorii interveneau, în loc să rezolve problema canalizării, inundau incinta cu ape reziduale. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

În Italia a fost anihilată o bandă care iniţial sosea la domiciliul victimelor pentru servicii de canalizare, apoi inunda respectivul apartament şi cerea ulterior tarife astronomice, iar dacă erau refuzaţi, aceştia îşi ameninţau victimele.

Denumită „Banda canalizărilor”, aceasta garanta servicii de canalizare începând de la un tarif de 99 de euro. Dar când muncitorii interveneau, în loc să rezolve problema, inundau incinta cu ape reziduale. În acel moment, cereau sume astronomice, iar cei care refuzau să plătească erau amenințați: „O, nu vreți să plătiți? Atunci voi distruge totul și voi da foc la incinta dumneavoastră... nu știți cine sunt.”

Şeful bandei este Michael Paludi, un tânăr antreprenor în vârstă de 34 de ani, după cum reiese din interceptările din dosar. Potrivit procuraturii, acesta își învăța angajații „cum să fure bani elegant”. La urma urmei, motto-ul companiei era clar: fiecare client este „o țâță de supt până când nu mai rămâne nimic”. Acestea au fost cuvintele bărbatului, pe care le-a folosit într-o conversaţie telefonică cu un potențial nou angajat care răspunsese la un anunț de angajare, relatează La Repubblica.

La baza căutării de clienți a fost indexarea Google. Banda a cheltuit 400.000 de euro într-un an pentru a se clasa constant printre primele rezultate ale motorului de căutare. Și a funcționat: oamenii au căutat companii de curățare a canalizării și au căzut și ei în plasa înșelătoriei. „Ne băgăm mâna în... ca să plătim Google”, spunea şeful bandei. Concurența a fost, de asemenea, zdrobită datorită recenziilor, aprecierilor și distribuirilor de pe diversele rețele sociale.

Ancheta în acest caz a început în ianuarie 2023, de proprietarul unui restaurant din Fiumicino. După ce a plătit o sumă de bani între 200 și 300 de euro pentru o simplă curățare a canalizării, angajații falşi au cerut în jur de 4.000 de euro la sfârșitul lucrării. Când li s-a cerut o explicație, proprietarul restaurantului a fost mai întâi amenințat. Apoi, după ce a plătit 1.000 de euro de frică, a început şantajul: „Ai fost cuminte, ai făcut transferul, acum descarc totul din nou și înfund țevile.”

În perioada 2022 și 2023, anchetatorii au strâns aproximativ 30 de plângeri, iar sistemul a fost întotdeauna același. Printre păgubiţi, s-au aflat proprietari de localuri şi călugăriţe din mănăstiri sau preoţi parohi.

Şeful organizaţiei a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pentru asociere în vederea comiterii de fraudă și şantaj. Alte 7 persoane au fost, de asemenea, acuzate și condamnate, de asemenea, la pedepse între doi și trei ani.