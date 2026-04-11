Barbro, femeia acuzată că îi aducea fete lui Jeffrey Epstein, rupe tăcerea: „Imi pare rău că l-am întâlnit”

Publicat la 10:00 11 Apr 2026 Modificat la 10:00 11 Apr 2026

Barbro Ehnbom spune că l-a cunoscut pe Epstein în jurul anului 2002, la o recepție exclusivistă din New York. Foto: Profimedia Images

După luni întregi de tăcere și retragere din viața publică, femeia devenită celebră în presa internațională drept „finanțatoarea suedeză” din cercul lui Jeffrey Epstein iese acum în față cu propria versiune. Barbro Ehnbom vorbește despre relația cu miliardarul, despre acuzațiile care o urmăresc și despre greșelile pe care spune că le regretă, scrie Expressen.

„Acesta este ‘varianta mea de poveste’. Să tac nu este în firea mea”, afirmă ea.

Viața în umbră după scandal

În apartamentul său din Stockholm, Ehnbom trăiește astăzi retrasă, departe de lumea mondenă în care a fost prezentă zeci de ani. Lucrează la o carte despre viața ei, înconjurată de documente, fotografii și amintiri dintr-o carieră construită în cercurile de elită din New York.

Femeia care apărea constant pe coperte de reviste evită acum să fie recunoscută pe stradă. Își ascunde chipul sub o șapcă și iese rar din casă. Motivul este simplu: scandalul Epstein și valul de atenție reaprins de documentele recente făcute publice.

„Am ascultat sfaturile experților în comunicare: să nu răspund, să nu pledez vinovată. Dar întrebările sunt atât de încărcate emoțional, încât uneori nici nu știu de unde să încep.”

Rețeaua BBB și suspiciunile

În centrul controverselor se află organizația fondată de Ehnbom, o rețea destinată susținerii femeilor în carieră. Inițiativa a apărut din propriile experiențe într-o lume dominată de bărbați.

Ea povestește cum, la începutul carierei în SUA, a fost tratată diferit doar pentru că era femeie.

„Bărbații aveau acces la relații și oportunități. Noi, nu. Și, pe lângă asta, trebuia să suportăm lucruri pe care ei nu le trăiau.”

Un episod o urmărește și astăzi: un superior care a dus-o într-un club pentru adulți la prânz. Când a refuzat, comportamentul acestuia s-a schimbat radical. „A fost un început dezastruos.”

Din aceste experiențe s-a născut dorința de a crea un sistem de sprijin pentru femei tinere: rețeaua BBB. Scopul, spune ea, era clar: „Să le ajutăm să obțină locuri de muncă bune și șanse reale.”

Astăzi însă, această rețea este analizată prin prisma legăturilor cu Epstein.

Prima întâlnire cu Epstein

Ehnbom spune că l-a cunoscut pe Epstein în jurul anului 2002, la o recepție exclusivistă din New York.

„Se întâmpla prin 2002. Aveam deja rețeaua și peste 300 de prietene se implicaseră în finanțare încă de la început. Pornisem la drum cu bursa pentru femeile economist. Apoi, am fost invitată de celebrul cercetător Richard Ellis la o recepție de amploare în cinstea lui Tony Blair, pe atunci premierul britanic, organizată în casa lui Epstein. Când am ajuns acolo, am simțit pur și simplu un sentiment de Evrika!. Toată spuma New York-ului era prezentă.”

Despre Epstein însuși, imaginea este surprinzător de banală:

„Nu m-a impresionat în mod special. Era politicos, chiar timid. Nu vorbea mult.”

În schimb, mediul din jurul lui - politicieni, oameni de afaceri, academicieni - i-a creat imaginea unui om respectat.

„Toți cei din jurul lui erau importanți. Și asta îți dădea un sentiment de încredere. Tot ce știam era că e un partener tânăr la Bear Stearns, una dintre cele mai prestigioase bănci de investiții. Mai cunoșteam câțiva oameni de acolo și avea o reputație excelentă. În plus, era burlac. Pe atunci, Donald Trump era considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci ai Americii, iar Epstein bifa aceleași criterii: era arătos, avea o avere considerabilă și era liber.”

Donațiile și disputa cifrelor

Un punct sensibil rămâne finanțarea primită din partea lui Epstein. În presă s-au vehiculat sume mari, de ordinul milioanelor. Ehnbom respinge însă aceste informații cu ironie:

„Cinci milioane? Aș fi vrut eu! Sună complet absurd.”

Ea susține că donațiile erau mult mai mici: „Cred că era vorba de aproximativ 20.000 de dolari pe an, timp de câțiva ani.”

Potrivit ei, proiectele nu necesitau bugete mari, deoarece multe activități erau realizate voluntar.

„Nu am înțeles atunci cine este”

Una dintre cele mai controversate afirmații ale ei este legată de perioada de după condamnarea lui Epstein din 2008. Ehnbom susține că, în cercurile din New York, cazul era perceput diferit:

„Se spunea că este o manevră politică. Că încercau să-l oprească.”

Însă, privind înapoi, recunoaște că s-a înșelat:

„Este îngrozitor că am crezut asta. Dar asta am făcut.”

Totodat, femeia spune că abia în jurul anului 2015 a început să înțeleagă amploarea reală a situației.

Emailurile care au ridicat semne de întrebare

Publicarea unor emailuri dintre ea și Epstein a amplificat scandalul. În acestea, tonul este familiar, iar Ehnbom trimite contacte sau recomandări.

„Înțeleg cum arată toate aceste email-uri acum. Totul pare complet greșit.”

Unul dintre detaliile care au atras atenția erau glumele despre a-i găsi o soție suedeză.

„‘Găsește-mi o soție în Suedia’. Da, asta spunea. Și eu răspundeam în același ton prietenos. În New York, toată lumea vorbește diferit: ‘honey’, ‘darling’. Dar înțeleg perfect cum se vede acum.”

A rămas cu regretul

Ultima interacțiune dintre cei doi a avut loc în 2018.

”În 2018 am fost implicată în ceva teribil și atunci a trebuit să găsesc un avocat. Epstein îi cunoștea pe cei mai buni. Așa că l-am întrebat dacă mă poate ajuta cu asta. Dar nu a făcut-o, așa că am găsit pe altcineva. Acesta a fost ultimul contact”.

Astăzi, după tot ce s-a aflat despre Epstein, Ehnbom spune că există un singur lucru pe care îl regretă cu adevărat:

„Regret că l-am întâlnit vreodată. A fost ca Dr. Jekyll și Mr. Hyde. A știut să manipuleze oameni importanți. Și noi… noi nu am văzut asta.”