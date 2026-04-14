Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India

În statul Gujarat din India, a funcţionat timp de un an și jumătate o stație de taxare falsă. Călătorii din districtul Morbi, de-a lungul autostrăzii naționale Bamanbore-Kutch din vestul țării, plăteau taxe cetățenilor privați, crezând că achită taxele către stat.

Infractorii au organizat o staţie de taxare ilegală, utilată cu bariere și indicatoare mobile și tot ce era necesar pentru a face structura să pară legală şi adevărată. Între timp, benzile autostrăzii reale erau din ce în ce mai goale, relatează Il Messaggero.

Escrocii au folosit terenul unei vechi fabrici de ceramică abandonate, Compania de Ceramică Casa Albă, şi au reuşit să devieze traficul de pe autostradă, ba chiar au montat o cabină de taxare oficială la câțiva kilometri distanță, și au început să încaseze taxe.

Pentru a-i convinge pe călători să folosească o altă rută, inventaseră şi o reducere, astfel taxa falsă era la jumătate din prețul celei oficiale. Și pentru a face decizia și mai atractivă, se zvonea că banii vor fi folosiți pentru a construi temple în satul din apropiere. Astfel, șoferii de camion și cei de ocazie, care treceau prin zonă, nu numai că credeau că economisesc bani, dar și că fac o faptă bună aducând o ofrandă zeităților. Între timp, autostrada „oficială” era din ce în ce mai goală.

Mii de rupii pe zi au fost colectate timp de un an și jumătate, iar estimarea anchetatorilor este că prejudiciul se ridică la zeci de milioane de rupii, poate șaptezeci și cinci, adică aproape 700 de mii de euro.

În cele din urmă, escrocii au fost arestați, atât proprietarii terenurilor implicate, cât şi cei care adminstrau staţia de taxare fictivă. Ancheta poliţiştilor indieni a durat un an și jumătate, iar arestările au fost efectuate în 2023.

De abia cum, după trei ani ştirea a ieşit la iveală şi a devenit virală pe internet.