Căutarea unei femei dispărute a fost șicanată de fotografiile ei excesiv de editate de pe rețelele sociale

2 minute de citit Publicat la 11:28 27 Apr 2026 Modificat la 11:29 27 Apr 2026

Grecia Guadalupe Mendoza Orantes arată complet diferit în fotografiile de pe rețelele sociale, care sunt editate excesiv FOTO: Poliția Mexicană

Căutarea disperată a unei femei care a fost dată dispărută a fost șicanată de faptul că nimeni nu a putut să o recunoască din fotografiile ei de pe rețelele sociale care erau editate masiv și aveau filtre.

Poliția a lansat o amplă investigație pentru a o găsi pe Grecia Guadalupe Mendoza Orantes, în vârstă de 30 de ani, din Mexic, afișând chipul ei peste tot în orașul în care locuiește și online.

Polițiștii spun că aceasta a fost găsită între timp, însă căutarea care a durat patru zile ar fi putut fi mult mai rapidă dacă poza din afișul care anunța dispariția nu ar fi fost editată, potrivit TV Azteca Morelos.

Grecia a fost dată dispărută în sud-estul Mexicului, duminică, 12 aprilie, de către sora ei. Se pare că un martor a venit cu informații și a spus că a văzut un civil înarmat care a răpit-o pe Grecia în Ocozocoautla.

Poliția a început să o caute frenetic, cu ajutorul Comisiei de Stat Mexicane pentru Căutarea Persoanelor.

Autoritățile erau îngrijorate că presupusa răpire ar putea avea legătură cu un atac armat din aceeași zonă, în urma căruia patru persoane au murit într-un bar.

Polițiștii au folosit fotografiile glamour pe care Grecia le postase online pentru a realiza afișe cu persoane dispărute.

După patru zile de căutări, Grecia a fost găsită în viață pe o autostradă, însă nu au fost oferite alte detalii.

Comisia de Stat pentru Căutarea Persoanelor a menționat unul dintre factorii care au îngreunat găsirea ei mai devreme.

Fotografiile puternic retușate i-au mascat identitatea reală, au spus autoritățile.

Fotografiile ei au devenit virale după ce comentatori din mediul online au observat diferența dintre imagini.

O persoană a comentat pe o rețea socială „Legenda spune că, în timp ce o căutau, ea era acasă, numai că nu au recunoscut-o”.