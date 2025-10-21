Cazul ciudat al fetiței dispărute acum 55 de ani. Familia crede că a găsit persoana care poate elucida misterul: Are timp până miercuri

Cheryl Grimmer, în vârstă de trei ani, ar fi fost răpită de pe plaja Fairy Meadow din Wollongong, Australia, în ianuarie 1970 FOTO: familia Grimmer

Familia unei fetițe britanice care a dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 50 de ani a amenințat că va face public numele unei persoane-cheie din dosar dacă aceasta nu le răspunde la întrebări.

Autoritățile cred că Cheryl Grimmer, în vârstă de trei ani, a fost răpită de pe plaja Fairy Meadow din Wollongong, în ianuarie 1970.

Un suspect a fost acuzat de răpirea și uciderea ei, însă procesul din 2019 s-a blocat după ce o confesiune detaliată, făcută de acesta în adolescență, a fost declarată inadmisibilă. El neagă orice faptă.

Cunoscut doar sub numele de Mercury, identitatea bărbatului este protejată deoarece era minor la momentul respectiv, însă un politician s-a oferit să-i dezvăluie numele, invocând imunitatea parlamentară, în condițiile în care familia face presiuni pentru o nouă anchetă, relatează BBC.

„Mercury are timp până miercuri seară”, a declarat în fața reporterilor, la sfârșitul săptămânii trecute, Ricki Nash, fratele lui Cheryl.

Jeremy Buckingham, parlamentar din New South Wales care susține familia Grimmer, a spus că este pregătit să folosească privilegiul parlamentar pentru a dezvălui numele bărbatului atunci când parlamentul statului își va relua activitatea joi.

Ricki Nash dorește ca Mercury să explice familiei cum a știut informațiile din confesiunea sa și dacă acestea erau adevărate sau nu.

„Am ajuns la limită”, a spus el cu lacrimi în ochi. „Vrem ca adevărul să iasă la iveală”.

Cheryl se afla pe plaja Fairy Meadow cu familia sa pe 12 ianuarie 1970. Când familia a decis să plece, Ricki Nash, fiind fratele cel mai mare, a fost pus să aibă grijă de frații săi și i s-a spus să meargă cu ei la toaletă.

Cheryl a alergat râzând în vestiarul femeilor și a refuzat să iasă. Prea jenat ca să intre el acolo, Ricki Nash s-a întors pe plajă să o cheme pe mama lor. Când s-au întors, după 90 de secunde, fetița dispăruse.

Familia emigrase recent în Australia din Bristol, în cadrul programului numit „Ten Pound Poms”.

În ciuda căutărilor ample, nu au existat piste. Apoi, în 2017, un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost acuzat de răpirea și uciderea lui Cheryl, după ce poliția a descoperit o confesiune făcută în 1971 de un adolescent.

Un judecător a decis ulterior că acea confesiune nu putea fi prezentată ca probă în proces, iar acuzațiile au fost retrase.

Vineri, familia a publicat un document amplu în care a detaliat greșelile pe care susțin că autoritățile din New South Wales le-au făcut în ancheta privind dispariția lui Cheryl, cerând noi răspunsuri.

„Am făcut mai multe solicitări către autoritățile din NSW pentru o nouă urmărire penală sau o nouă anchetă judiciară, dar fără rezultat”, a scris familia în scrisoare.

„Simțim că am fost amăgiți de numeroase ori de poliție, care spune că efectuează revizuiri ale cazului sau că explorează piste care pentru noi nu au niciun sens. Incompetența și neglijența în ancheta poliției din NSW de-a lungul ultimilor 55 de ani sunt de neînțeles”.

Poliția din NSW și-a apărat acțiunile, reiterând că detectivii de la omucideri continuă să investigheze dispariția lui Cheryl și că o recompensă de 1 milion de dolari australieni rămâne valabilă pentru informații utile.

„Poliția continuă să analizeze toate pistele și să caute răspunsuri privind moartea lui Cheryl”, a declarat Poliția din NSW într-un comunicat.

Trei potențiali martori au contactat autoritățile după ce BBC a difuzat în 2022 podcastul de true crime Fairy Meadow, care a fost descărcat de cinci milioane de ori. Datele lor de contact au fost transmise anchetatorilor.

Dar familia a fost informată recent că o revizuire a cazului, desfășurată pe parcursul a patru ani, nu a identificat nicio nouă dovadă care ar putea duce la o condamnare, deși noii potențiali martori nu au fost niciodată intervievați oficial de polițiști.

Familia, împreună cu o echipă de voluntari care folosește câini specializați în detectarea cadavrelor, a căutat de asemenea o „zonă de interes” despre care sperau că va aduce un progres în caz, la începutul acestei luni. Dar poliția a spus că o căutare ulterioară a acelei zone a scos la iveală doar oase de animale.

Familia lui Cheryl contestă răspunsul poliției și a declarat că voluntarii s-au întors vineri în zonă, colectând mostre de sol care vor fi trimise în Marea Britanie și SUA pentru analize suplimentare.

„Cheryl a dispărut în urmă cu mai bine de 55 de ani. Este timpul pentru răspunsuri, este timpul pentru responsabilitate”, a spus familia.

Anunțul vine în contextul în care parlamentul din NSW a declarat că va deschide o anchetă privind cazurile de persoane dispărute de mult timp din stat, inclusiv cazul lui Cheryl. Aceasta va analiza modul în care au fost desfășurate investigațiile și modalități de îmbunătățire.