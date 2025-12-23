O tânără a fost salvată după mai bine de o oră și jumătate de resuscitare. Aceasta a intrat în comă după o febră aparent banală

O tânără din Italia în vârstă de 19 ani a ajuns la spital în stare gravă şi a intrat în comă, după ce o febră aparent banală a degenerat într-o miocardită fulminantă. 12 medici şi asistente medicale au colaborat la intervenţia fără precedent şi i-au făcut masaj cardiopulmonar timp de 107 minute pentru a-i salva viaţa.

Tânăra a ajuns la spital în stare gravă, cu febră şi funcţii vitale afectate şi a intrat în comă. După 107 minute de manevre de resuscitare efectuate de medicii de la Spitalul Civic din Palermo, fata a fost conectată la ECMO, aparatul care oxigenează sângele și îl pompează în tot corpul, oferind medicilor timp să trateze cauza stopului cardiac, relatează Corriere della Sera.

Tânăra contactase virusul gripal în timpul unei vacanțe în Laponia, ceea ce i-a produs miocardită fulminantă, o afecțiune critică şi rară care a pus-o în pericol de deces.

Datorită intervenției prompte a medicilor, italianca a fost stabilizată. Aceştia au anunţat că tânăra se află în afara oricărui pericol acum, ba mai mult, că își va putea relua în curând viața normală pentru că nu a suferit nicio leziune cerebrală.

Familia femeii este optimistă că va putea să o aibă acasă de sărbători, iar medicii salvatori i-au făcut cadou un animal mare de pluș cu un mesaj drept amintire.