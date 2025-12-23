Ora oficială din SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde din cauza unei pene de curent

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O furtună puternică ce a lovit săptămâna trecută statul american Colorado a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică pentru mai multe ceasuri atomice care stabilesc ora oficială a Statelor Unite, provocând o întârziere a standardului național de timp cu 4,8 microsecunde, potrivit relatărilor din presa americană, relatează Agerpres.

Site-ul Gizmodo.com a publicat informații pe baza unui e-mail din 19 decembrie trimis de fizicianul Jeffrey Sherman, supervizor la Institutul Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite (NIST). Acesta precizează că scala de timp atomică de la campusul NIST din Boulder a cedat miercuri, din cauza unei pene majore de curent.

Un raport al National Public Radio (NPR) reamintește că, din 2007, ora oficială a SUA este stabilită de secretarul comerțului, care coordonează NIST, în colaborare cu Marina Statelor Unite. Standardul național de timp, cunoscut ca NIST UTC, este calculat pe baza unei medii ponderate a măsurătorilor celor 16 ceasuri atomice instalate la Boulder.

Aceste ceasuri – inclusiv maserele cu hidrogen și ceasurile cu fascicul de cesiu – folosesc frecvențele naturale de rezonanță ale atomilor pentru a asigura o precizie extremă. Ora standard a NIST este esențială pentru sisteme critice precum telecomunicațiile și semnalele GPS.

„Agenţia dispune de generatoare de rezervă în cazul în care reţeaua locală se defectează din cauza, să zicem, a unui incident meteorologic nefericit. Însă nu exista un generator de rezervă pentru generatorul de rezervă atunci când, miercurea trecută, o furtună puternică a întrerupt alimentarea cu energie electrică în Boulder”, a raportat Gizmodo.com.

Jeffrey Sherman a explicat că, pe durata întreruperii majore de săptămâna trecută, o defecțiune la unul dintre generatoarele cheie a deconectat mai multe ceasuri atomice de la sistemele de măsurare și distribuție ale NIST.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Rebecca Jacobson, a confirmat că acest incident a dus la o întârziere de 4,8 microsecunde a NIST UTC față de ora reală și a oferit și o comparație sugestivă: o persoană are nevoie de aproximativ 350.000 de microsecunde (0,35 secunde) doar pentru a clipi.

În ceea ce privește consecințele acestei „abateri”, Jeffrey Sherman a declarat pentru NPR că efectele depind de tipul de utilizare. Pentru publicul larg este puțin probabil să fie sesizabilă, însă pentru infrastructuri critice, telecomunicații, GPS și alte aplicații sensibile, poate avea implicații importante.

Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită duminică la facilitățile NIST din Boulder, iar specialiștii lucrează în continuare la evaluare și reparații, potrivit presei americane.