Cele mai „cool” străzi, alei și bulevarde din lume în 2025 au fost alese. Două locuri din Europa sunt în top zece

4 minute de citit Publicat la 07:30 21 Noi 2025 Modificat la 10:10 21 Noi 2025

Orchard Street din Lower East Side, New York City. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

A ieși pe străzi este o modalitate excelentă de a simți cu adevărat pulsul unui oraș - rătăcind prin magazine, intrând într-o cafenea sau găsind un taburet într-un bar plin de viață. După cum spune ghidul global Time Out, străzile unui oraș sunt locul unde găsești „viața locală în cea mai autentică formă”. Această idee stă la baza listei anuale a revistei privind „cele mai cool străzi din lume”, o selecție globală a aleilor, bulevardelor și altor artere urbane.

Ediția din 2025 a apărut, celebrând - după cum spune pentru CNN Travel editoarea de călătorii Time Out, Grace Beard - faptul că „străzile înseamnă tot ceea ce face viața urbană uimitoare”.

Pentru a o întocmi, brandul s-a bazat pe rețeaua sa globală de editori și jurnaliști, fiecare pledând pentru colțurile orașului său care merită să fie în centrul atenției.

O stradă din Rio de Janeiro, cea mai cool din lume în 2025

Câștigătoarea din acest an: Rua do Senado din Rio de Janeiro, Brazilia. Time Out spune că această stradă din centrul orașului zumzăie datorită noilor locuri deschise recent, care aduc „o energie proaspătă” zonei, alături de instituții precum Armazém Senado, gazda unei sesiuni săptămânale de samba ce umple strada.

Luiz Felipe Bernardo, care administrează ghidul de pe Instagram RIO DESTAQUE, spune pentru CNN Travel că faptul că o stradă din Rio se regăsește pe listă este „o sursă enormă de mândrie” pentru localnici.

El susține că Rua do Senado surprinde „istoria orașului, diversitatea și o mișcare culturală care nu se oprește niciodată”. Este locul unde „muzica, gastronomia, arta și o energie inegalabilă se îmbină”.

Ce face ca o stradă să fie „cool”?

Desigur, „cool” este un concept subiectiv, dar editoarea Time Out, Beard, spune că străzile din listă sunt „pline de afaceri independente, locuri grozave pentru a mânca și lucruri distractive de făcut”.

Din punct de vedere arhitectural, nu există un element comun. Nu contează dacă este „o alee pietonală de-a lungul unui canal sau o arteră majoră”, explică Beard.

Luați de exemplu Pacific Coast Highway din Malibu, aflată pe locul 25. PCH nu ar fi considerată „stradă” de majoritatea oamenilor; este o rută clasică pentru un road trip pe Coasta de Vest. Dar Time Out sugerează că, dacă îți parchezi mașina, vei găsi o mulțime de lucruri de făcut. „Este plină de activități, locuri unde poți mânca și bea”, spune Beard, care indică și „spiritul comunitar” al zonei după incendiile Palisades din ianuarie. Time Out afirmă că camaraderia și creativitatea unei străzi contează la fel de mult ca barurile și cafenelele.

O stradă din Portugalia este pe locul 3

Locul 2 este Orange Street din Osaka, Japonia, un fost district de antichități care combină acum moda streetwear, magazine retro, mese în aer liber și cocktailuri spectaculoase.

Locul 3 este Rua do Bonjardim din Porto, Portugalia, cu băcănii tradiționale, hoteluri - inclusiv fosta fabrică de săpun Torel Saboaria - și restaurante precum artisticul Ottto. Proprietarul acestuia, Bruno Amaral, spune pentru CNN Travel că „este cu adevărat incitant” să vadă strada pe listă și speră că acest lucru va face „tot mai mulți oameni să îi descopere farmecul”.

Strada Fanghua din Chengdu ocupă locul 4, fiind „locul preferat pentru people-watching” din oraș. Sherbrooke Street West din Montreal, cea mai bine clasată adresă din America de Nord, închide topul primelor cinci. Beneficiază de clădiri istorice, muzee și atmosfera intelectuală dată de Universitatea McGill și de festivalul literar Blue Metropolis.

Fosta studentă McGill Katherine Davidson spune pentru CNN că strada se află „la o aruncătură de băț de multe dintre lucrurile care fac Montrealul grozav”, de la cafenelele cu terase la Musée des beaux-arts.

Între timp, Orchard Street din Lower East Side, New York City, este pe locul 8 în clasamentul Time Out, lăudată pentru varietatea sa de magazine și afaceri interesante, inclusiv librăria/studioul de podcasturi P&T Knitwear, deschisă recent. Proprietarul Bradley Tusk, care a ales numele în onoarea afacerii conduse de bunicul său în anii 1950, spune pentru CNN Travel că este „o onoare” să fie numit „cool” în Time Out.

„Când bunicul meu a înființat P&T Knitwear în Lower East Side în 1952, mă îndoiesc că știa ce înseamnă ‘cool’, darămite că nepotul lui va deschide o librărie și un studio de podcast la un colț distanță, pe o stradă considerată una dintre cele mai cool din lume”, spune Tusk.

Time Out insistă că topul său oferă inspirație atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Străzile sunt „favorite locale certificate”, explică editoarea Beard. „Dar este foarte posibil ca unii localnici să nu fi vizitat sau măcar să nu fi auzit de strada evidențiată în orașul lor. Pentru vizitatori, sperăm ca această listă să ofere un insight valoros, care să îi ajute să-și planifice următoarea escapadă urbană - și să-și cheltuiască timpul și banii în afaceri locale.”

Top 10 cele mai cool străzi în 2025:

Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazilia Orange Street, Osaka, Japonia Rua do Bonjardim, Porto, Portugalia Strada Fanghua, Chengdu, China Sherbrooke Street West, Montreal, Canada Montague Road, Brisbane, Australia Maybachufer, Berlin, Germania Strada Olympou, Salonic, Grecia Orchard Street, New York City, SUA Strada Vĩnh Khánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Lista completă a celor 31 de cele mai cool străzi poate fi consultată pe site-ul Time Out.