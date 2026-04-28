China anunță că iacii clonați din celule somatice au născut natural 10 pui. Ce se va întâmpla cu animalele

1 minut de citit Publicat la 11:02 28 Apr 2026 Modificat la 11:02 28 Apr 2026

Unul din iacii clonați în regiunea Xizang. Foto: Profimedia Images

O echipă de cercetare din China a anunțat că iacii clonați din regiunea Autonomă Xizang au reușit, pentru prima dată, să ducă la bun sfârșit sarcini multiple prin naștere naturală.

Iacii clonați au dat naștere la 10 exemplare, precizează publicația China Global.

Rezultatul aduce speranțe pentru etapa următoare a producției industrializate, care ar urma să fie extinsă și aplicată pe scară largă.

Conform presei chineze, echipa de specialiști a reușit, după trei ani de eforturi susținute, să dezvolte o tehnologie integrată de creștere a iacilor, care combină selecția la nivelul întregului genom cu clonarea din celule somatice.

Anul trecut, în iulie, chinezii au obținut în premieră mondială primul iac clonat din celule somatice, folosind o tehnologie proprie.

Erbivorul clonat cântărea 16,75 kilograme la naștere și a ajuns la 183,25 kilograme la vârsta de 286 de zile.

Între martie și aprilie 2026, a doua serie de iaci clonați a înregistrat, pentru prima dată, 10 sarcini duse la termen, toate finalizate prin naștere naturală.

Expert: Tehnologia permite selecția celor mai valoroase exemplare pentru reproducere

Un expert a explicat că selecția la nivelul întregului genom permite identificarea precisă a genelor asociate cu trăsături superioare, precum talie mare, creștere rapidă, fertilitate ridicată, rezistență sporită la boli, eficiență în conversia hranei și adaptare la frig, hipoxie și altitudini mari.

Este astfel facilitată selecția celor mai valoroase exemplare pentru reproducere.

În ceea ce privește clonarea pe baza celulelor somatice, aceasta permite replicarea fidelă a genotipului și multiplicarea rapidă a animalelor pe cale asexuată, reducând ciclul de reproducere la mai puțin de cinci ani și rezolvând probleme-cheie precum rata scăzută de nașteri naturale - situată la puțin peste 20% - lipsa materialului genetic de calitate și ritmul lent de extindere a efectivelor.

Partidul Comunist din China a fixat creșterea iacilor drept sector prioritar în Xizang

Creșterea iacilor - mamifere rumegătoare provenind din Tibet, folosite pentru tracțiune, dar și pentru lapte și carne - reprezintă unul dintre cele nouă sectoare prioritare în cadrul celui de-al 15-lea Plan Cincinal (2026–2030) trasat de Partidul Comunist chinez pentru regiunea Xizang.

În mod tradițional, creșterea iacilor se bazează pe selecția fenotipică, cu cicluri de până la 20 de ani, eficiență scăzută și risc de degradare genetică.

Chinezii speră că noua tehnologia integrată prin selecție genomică completă și clonare din celule somatice va constitui soluția la provocări precum degradarea resurselor genetice, extinderea lentă a raselor ameliorate și randamentele economice reduse.