Copilul unor români din Franţa a devenit vedetă la un campionat de şah: A învins, simultan, 12 adversari. Cine este Luca Protopopescu

Luca Protopopescu, băieţelul de nouă ani al unor români din Franţa, a impresionat publicul la un festival din Marsilia, după ce a înfruntat simultan, la şah, 12 adversari. Copilul-fenomen a început să joace şah de la patru ani şi a învăţat mutările când urmărea partidele tatălui său. Experţii spun că este unul dintre cei mai promiţători jucători de şah din Franţa. Potrivit publicaţiei La Provence, Luca este numărul 1 mondial la categoria sub 10 ani.

Luca a realizat performanţa în cadrul celei de-a 5-a ediții a evenimentului Échecs en Fête, desfășurat pe Canebière din Marsilia. Luca Protopopescu este una dintre cele mai mari speranțe ale șahului francez. În aprilie anul trecut, a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a depășit pragul de 2.200 de puncte Elo.

Jucător al clubului Marseille-Échecs, cel mai mare club de șah din Franța, cu 1.500 de membri, a depășit recordul precedent deținut de Ethan Pang. Spre comparație, actualul număr unu mondial, Magnus Carlsen, are 2.839 de puncte Elo.

Scorul Elo măsoară puterea jucătorilor de șah. Fiecare jucător are un număr de puncte care crește sau scade după fiecare partidă. Câștigul împotriva unui adversar cu un rang mai înalt aduce mai multe puncte, în timp ce o înfrângere în fața unui jucător cu un rang mai mic duce la pierderea unui număr mai mare de puncte. Calculul se bazează pe o formulă matematică ce compară rezultatul real cu cel așteptat.

Luca a învățat șah la 4 ani, în timpul carantinei

Luca Protopopescu a început să joace șah urmărind partidele tatălui său în timpul primei carantine, în martie 2020, când avea doar 4 ani.

"Se uita, dar nu a cerut neapărat să joace. Apoi a început și, foarte repede, m-a învins. Așa că am căutat un club să vedem cât de puternic este", a povestit Andreea, mama lui, într-un articol publicat de La Provence în februarie anul trecut.

Luca a câștigat Campionatul Franței U8 (sub 8 ani) la vârsta de 7 ani. Ulterior, a devenit vicecampion european și apoi numărul unu mondial la șah sub 8 ani, titlu pe care l-a păstrat timp de 18 luni consecutive.

"Luca ar putea fi, într-o zi, campion mondial absolut la șah. Pentru mine, acesta ar trebui să fie scopul lui în viață", spunea atunci antrenorul său, Mert Edogdu.

"Să fac din asta o meserie? Ei bine, nu m-am gândit prea mult la asta... Prefer să joc decât să câștig", spunea Luca.