Creatoarea de conținut pentru adulți Bonnie Blue va fi deportată din Bali, după o razie a poliției

2 minute de citit Publicat la 18:59 12 Dec 2025 Modificat la 18:59 12 Dec 2025

Bonnie Blue, vedeta britanică de pe OnlyFans, a făcut o avere estimată la 45 de milioane de dolari postând conținut online FOTO: Profimedia Images

Creatoarea de conținut pentru adulți Tia Billinger, mai cunoscută sub numele de Bonnie Blue, va fi deportată din Indonezia după ce a fost achitată pentru încălcarea legilor stricte anti-pornografie ale țării, scrie BBC.

A fost găsită vinovată de o contravenție minoră în trafic, dar va fi deportată pentru o încălcare a regulilor de imigrare, deoarece lucra cu o viză de turist.

Tânăra în vârstă de 26 de ani a fost una dintre cele 34 de persoane reținute când poliția a efectuat o razie la un studio de producție din Bali, ceea ce a declanșat o anchetă a poliției.

Bali face parte din Indonezia, cu majoritate musulmană, care interzice strict producția de materiale pornografice.

Cei găsiți vinovați de încălcarea acestor legi riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de aproximativ 360.000 de dolari.

Billinger a fost obligată să plătească o amendă de 200.000 de rupii (aproximativ 12 dolari) și va părăsi Indonezia cu un zbor care va decola vineri, la miezul nopții.

La începutul acestei săptămâni, Poliția din Badung a raportat că 16 martori străini și 14 indonezieni au declarat că au fost într-un studio din zona Pererenan, Mengwi, pentru a participa la producția unui „reality show cu tematică de divertisment”, dar au susținut că „nu a fost produs niciun material indecent”.

Billinger și alte patru persoane au fost identificate ca având „roluri principale” în producție.

Poliția din Badung a mai declarat că anchetatorii au investigat achiziționarea unei camionete care avea inscripționate „Bonnie Blue” și „Bang Bus”.

Poliția a declarat că cele patru persoane au confirmat că erau la curent cu interdicția impusă în Indonezia privind producerea de conținut pornografic.

Anchetatorii au analizat și înregistrări video înregistrate la un hotel din zona Berawa a țării, dar „nu au găsit elemente de pornografie sau nicio distribuire ilegală”.

Cu toate acestea, cei patru cetățeni străini sunt suspectați că „și-au folosit ilegal permisele de ședere” pentru a lucra la conținut comercial.

Șeful poliției din Badung, M Arif Batubara, a declarat că se asigură că „toate procesele sunt desfășurate pe baza faptelor legale” și colaborează cu procurorii și autoritățile de imigrare pentru a „stabili următorii pași legali”.