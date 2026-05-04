Cum a reușit să obțină un tânăr din Elveția sute de terenuri și drumuri fără să plătească pentru ele absolut nimic

2 minute de citit Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:50 04 Mai 2026

„Încoronarea” Regelui Elveției a fost un eveniment solemn. Un cor cânta, în timp ce Jonas Lauwiner, pe atunci în vârstă de doar 24 de ani, stătea în genunchi, așteptând ca o coroană cu pietre roșii și albastre să-i fie așezată pe cap, potrivit The Times.

În Elveția, ceremonia a fost privită mai degrabă ca o glumă. Țara nu a avut niciodată monarhie, iar când Lauwiner, fiul unui elvețian și al unei marocane, s-a autoproclamat rege în 2019, mulți l-au considerat doar un excentric inofensiv.

Între timp, însă, „regele Jonas”, cum își spune, a început să atragă atenția autorităților prin modul în care a ajuns să „cucerească” terenuri în diferite zone ale țării. Oficialii încearcă acum să limiteze această practică, închizând portița legală de care s-a folosit.

Terenurile fără proprietar, revendicate gratuit

Legea elvețiană permite ca terenurile fără proprietar să fie revendicate gratuit, printr-o simplă cerere adresată autorităților locale. Astfel de terenuri nu sunt numeroase, dar există: bucăți de pădure, terenuri refuzate la moștenire sau chiar segmente de drum abandonate.

Identificarea lor presupune analizarea atentă a registrelor funciare, o muncă pe care aproape nimeni nu a făcut-o sistematic până când Lauwiner a realizat potențialul ei. În puțin peste zece ani, el a reușit să adune 148 de terenuri răspândite în Elveția, însumând peste 117.000 de metri pătrați, fără să plătească nimic pentru ele.

Deși nu sunt foarte valoroase, aceste proprietăți îi oferă o anumită influență, mai ales că includ 83 de segmente de drum. Pentru unele dintre ele percepe taxe de întreținere de la locuitori sau taxe pentru dreptul de construire și de trecere.

El compară aceste „cuceriri” cu o campanie militară, dar spune că le face digital și fără violență. Termenul de „rege” nu îi aparținea inițial, dar l-a adoptat după ce a fost folosit de presă. A apărut în fotografii în uniforme inspirate de cele regale și și-a creat chiar și un site oficial, unde apar elemente simbolice precum un „ordin de merit”, echipamente militare dezafectate sau o „bancă imperială”.

Respinge toate acuzațiile

Totuși, Lauwiner spune clar că rolul său este unul simbolic și că respectă legile și constituția Elveției. Consideră însă că a creat ceva nou și că povestea lui a atras atenția publicului, unii oameni ajungând chiar să-i ofere terenuri gratuit.

Nu toți privesc însă situația cu ochi buni. Mai multe cantoane au început să modifice regulile, oferind autorităților locale prioritate la preluarea terenurilor abandonate. Au existat și conflicte, inclusiv dispute legate de drumuri și acuzații de abuz, pe care el le respinge, susținând că acționează legal.

În opinia sa, nu încearcă să destabilizeze țara, ci doar să demonstreze că fiecare om poate avea control asupra propriului spațiu. Despre sistemele politice spune că democrația este importantă, dar uneori e nevoie și de decizii ferme. Consideră că monarhiile constituționale pot funcționa, deși nu își dorește un rol real într-un astfel de sistem.

Pentru el, libertatea actuală este mai importantă decât orice titlu oficial, iar proprietățile obținute i-au oferit independență financiară, lucru pe care spune că l-ar pierde dacă ar deveni un „rege” în adevăratul sens al cuvântului.