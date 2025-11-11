Cum a reușit „zeița bogăției” să păcălescă peste 100.000 de oameni. Cu banii lor și-a cumpărat Bitcoini de 5 miliarde de euro

7 minute de citit Publicat la 11:26 11 Noi 2025 Modificat la 11:29 11 Noi 2025

Qian Zhimin, în vârstă de 47 de ani, urmează să fie condamnată săptămâna aceasta în Marea Britanie pentru spălare de bani FOTO: Poliția Metropolitană

O femeie acuzată că a cumpărat criptomonede în valoare de miliarde de euro, folosind bani furați de la zeci de mii de chinezi, mulți din ei pensionari, urmează să fie condamnată săptămâna aceasta în Marea Britanie pentru spălare de bani.

Aflată în vizorul autorităților, femeia a fugit din China și s-a mutat într-un conac din Hampstead, nordul Londrei. Poliția Metropolitană i-a percheziționat locuința după un an, ocazie cu care a făcut una dintre cele mai mari capturi de criptomonede din lume, relatează BBC.

Cum a început imperiul ei cripto

Peste 100.000 de cetățeni chinezi și-au investit economiile în compania ei care pretindea că dezvoltă produse medicale de înaltă tehnologie și că minează criptomonede. În realitate, ea a deturnat fondurile, spun autoritățile. În timp ce așteaptă sentința, investitorii disperați spun că speră să recupereze cel puțin o parte din bani de la autoritățile britanice.

Orice sumă nerevendicată ar reveni, în mod normal, guvernului britanic, ceea ce a dus la speculații că Trezoreria ar putea beneficia de pe urma acestei capturi.

„Dacă putem aduna toate probele, sperăm că guvernul britanic, Serviciul Procuraturii Coroanei și Înalta Curte vor da dovadă de compasiune”, a spus o victimă pe care BBC a numit-o domnul Yu, al cărui mariaj s-a destrămat din cauza fraudei. „Pentru că acum, doar acel tezaur de Bitcoin ne poate înapoia o mică parte din ceea ce am pierdut”.

Fuga din China și viața luxoasă din Londra

Qian Zhimin, în vârstă de 47 de ani, a sosit în Regatul Unit cu un pașaport fals în septembrie 2017, după ce poliția chineză a început să o investigheze.

Ea s-a mutat într-un conac aflat la marginea parcului Hampstead Heath, plătind o chirie de peste 17.000 de lire sterline (20.000 de euro) pe lună. Pentru a acoperi aceste costuri, trebuia să-și convertească rezervele de Bitcoin în bani lichizi.

Astfel, s-a prezentat drept o moștenitoare bogată, expertă în antichități și diamante, și a angajat o fostă lucrătoare dintr-un restaurant pe post de asistentă personală, cerându-i să transforme criptomonedele în alte active, precum numerar și proprietăți.

O „zeiță a bogăției” cu planuri mărețe

Pe măsură ce valoarea Bitcoin a explodat, Qian a reușit să îndeplinească promisiunea făcută investitorilor ei, aceea că se pot „îmbogăți stând întinși în pat”. Asistenta ei, Wen Jian, care a fost condamnată anul trecut la șase ani de închisoare pentru spălare de bani, a declarat că Qian își petrecea cea mai mare parte a zilelor în pat, jucând jocuri video și făcând cumpărături online.

Dar Qian își făcea și planuri îndrăznețe pentru următorii șase ani, potrivit jurnalului ei. În notițe, schița planuri de a înființa o bancă internațională, de a cumpăra un castel în Suedia și chiar de a se împrieteni cu un duce britanic.

Obiectivul ei grandios declarat era să devină „regina Liberlandului”, un microstat nerecunoscut situat la granița dintre Croația și Serbia, până în 2022.

Descoperirea care a dus la arestare

Între timp, Qian i-a cerut lui Wen să caute case de cumpărat în Londra. Încercarea de a achiziționa o proprietate foarte mare în Totteridge Common, o zonă cunoscută pentru vilele sale izolate, a declanșat o anchetă, când Wen nu a putut justifica proveniența averii șefei sale.

Poliția a descins în locuința închiriată de Qian din Hampstead și a descoperit hard diskuri și laptopuri încărcate cu zeci de mii de Bitcoin, considerată a fi cea mai mare captură de criptomonede din istoria Regatului Unit.

Escrocheria din spatele companiei „Lantian Gerui”

Qian înființase compania prin care au fost deturnați banii cu doar patru ani înainte, în China natală. Lantian Gerui pretindea că folosește banii investitorilor pentru a mina, adică a genera, Bitcoin nou și pentru a investi în dispozitive tehnologice inovatoare.

Dar poliția britanică crede că totul a fost o escrocherie elaborată, compania lui Qian atrăgând tot mai mulți investitori prin promisiuni false de profituri uriașe.

„Cu cât am aflat mai multe despre implicarea ei… că ea era de fapt conducătoarea fraudei, nu doar o subalternă… a devenit clar că este foarte inteligentă, foarte abilă și manipulează ușor oamenii”, a declarat detectivul Joe Ryan de la Poliția Metropolitană pentru BBC.

Investitorii înșelați și mirajul îmbogățirii rapide

Unul dintre investitorii ei, domnul Yu, spune că nu a bănuit nimic, deoarece compania îi trimitea zilnic o mică parte din câștigurile promise, adică puțin peste 100 de yuani (în jur de 12 euro).

„Asta ne făcea pe toți să ne simțim foarte bine, ne dădea încrederea să împrumutăm și mai mult pentru a investi în companie”, povestește el.

El și soția lui investiseră inițial câte 60.000 de yuani (aproximativ 8.000 de euro) fiecare. Li s-a spus că vor obține un profit de 200% în doi ani și jumătate. În scurt timp, au contractat împrumuturi de mii de euro, la dobânzi de până la 8%, pentru a investi și mai mult.

În plus, domnul Yu reinvestea zilnic câștigurile primite înapoi în companie.

Un mecanism de tip piramidal

„Nu exista o regulă care să ne oblige să reinvestim, dar pur și simplu nu ne-am putut abține. Ne-au alimentat visurile… până când am pierdut orice control, orice rațiune”.

Investitorii primeau plăți suplimentare pentru fiecare nouă persoană adusă în schemă. Astfel, escrocheria s-a extins la aproximativ 120.000 de persoane din toate provinciile Chinei, potrivit documentelor judiciare. Depozitele lor totale au depășit 40 de miliarde de yuani (peste 5 miliarde de euro), conform Serviciului Procuraturii Coroanei (CPS) din Marea Britanie.

Un fost angajat al companiei a declarat ulterior că banii folosiți pentru plățile zilnice proveneau, de fapt, de la noii investitori, nu din „dividendele” minării de criptomonede.

Poezii, patriotism și manipulare emoțională

Marketingul companiei Lantian Gerui exploata singurătatea multor chinezi de vârstă mijlocie și vârstnici. Qian scria poezii despre responsabilitate socială, cu versuri precum: „Trebuie să-i iubim pe bătrâni cu pasiunea primei iubiri”.

Compania organiza vacanțe de grup și banchete fastuoase pentru investitori, unde erau promovate noi oportunități de investiții. Lantian Gerui își proclama și dragostea pentru China, o strategie menită să atragă persoanele în vârstă.

„Patriotismul nostru a fost călcâiul lui Ahile, asta au exploatat”, spune domnul Yu, în vârstă de 60 de ani. „Spuneau că vor să facă din China țara numărul unu în lume”.

O serie de personalități au susținut public compania, inclusiv ginerele președintelui Mao. „Noi, generația noastră, l-am venerat pe Mao, așa că dacă până și ginerele lui o recomanda, cum să nu avem încredere?”, spune Yu.

De la glorie la prăbușire

Compania a organizat chiar și un eveniment în Marea Sală a Poporului, unde se reunește parlamentul Chinei, potrivit unui investitor și a altor martori.

Deși conducea o afacere vizibilă, Qian era foarte secretă, cunoscută doar ca Huahua („Floarea Mică”), comunicând mai ales prin poeziile postate pe blog.

Totuși, apărea personal pentru cei mai mari investitori, pe care îi trata ca pe discipolii săi. „O vedeam ca pe zeița noastră a bogăției”, spune domnul Li. „Ne promitea că în trei ani vom avea averi pentru trei generații”.

Domnul Li, soția sa și fratele lui au investit împreună aproximativ 10 milioane de yuani (1,2 milioane de euro).

Ancheta poliției chineze asupra Lantian Gerui, declanșată la mijlocul anului 2017, a marcat sfârșitul schemei. Plățile zilnice s-au oprit, iar Qian a fugit din țară. Ulterior s-a aflat că îi mituise pe managerii companiei pentru a liniști investitorii, înainte de a pleca în Regatul Unit.

În jurnalul ei, Qian nota că intenționează să-și plătească datoriile când Bitcoin va atinge 55.000 de euro per monedă, dar prioritatea ei era proiectul Liberland, pentru care alocase milioane.

Arestarea și procesul din Marea Britanie

Când a fost arestată la York, în aprilie, poliția a găsit și patru persoane angajate ilegal pentru treburi casnice și securitate.

Inițial, Qian a negat acuzațiile, pretinzând că fugea de represiunea chineză împotriva antreprenorilor cripto. Dar, la procesul din septembrie, a pledat vinovată pentru achiziționarea și deținerea ilegală de criptomonede.

„A fost o rază de speranță pentru victime”, a spus domnul Li.

Ce se va întâmpla cu miliardele de lire în Bitcoin

Criptomonedele aduse de Qian în Regatul Unit și-au multiplicat valoarea de peste 20 de ori. Soarta lor va fi decisă într-un proces civil privind „veniturile din infracțiuni”, care va începe anul viitor.

Mii de investitori chinezi intenționează să depună cereri pentru recuperarea prejudiciilor, dar procesul va fi dificil – mulți au investit prin intermediari locali. Nu este clar dacă vor primi sumele inițiale sau echivalentul actual al creșterii Bitcoin.

Dacă rămân fonduri nealocate, acestea vor reveni guvernului britanic.

Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a anunțat că analizează un posibil program de compensații pentru victimele fără reprezentare juridică.

Domnul Yu spune că pierderile sale nu au fost doar financiare, ci și personale – și-a pierdut soția și legătura cu fiul. Totuși, se consideră norocos: alți investitori au rămas fără bani de hrană sau tratament medical.

El își amintește de o femeie din Tianjin care a murit de cancer, pentru că nu și-a putut permite tratamentul.