„Zeița bogăției” a fost condamnată. După șapte ani s-a aflat ce rol a avut în cea mai mare escrocherie cu Bitcoin din lume

O femeie din China a fost condamnată pentru rolul pe care l-a jucat într-un caz considerat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume. FOTO: Getty Images

O femeie din China a fost condamnată pentru rolul pe care l-a jucat într-un caz considerat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), scrie BBC. Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, era descrisă drept „zeița bogăției”.

Ea a pledat vinovată luni, la Curtea Coroanei din Southwark, Londra, pentru dobândirea și deținerea ilegală a criptomonedelor.

Între 2014 și 2017, Qian a condus o amplă schemă de fraudă în China, înșelând peste 128.000 de victime și depozitând fondurile furate în active bitcoin, a transmis Poliția Metropolitană într-un comunicat. Potrivit acesteia, declarația de vinovăție a femeii în vârstă de 47 de ani vine la finalul unei anchete de șapte ani asupra unei rețele globale de spălare de bani. În total, autoritățile au confiscat 61.000 de bitcoini de la Qian.

Poliția a precizat că ancheta a început în 2018, după ce a primit un pont despre transferul unor active provenite din infracțiuni. Qian a „evitat justiția” timp de cinci ani până la arestarea ei, operațiune care a necesitat o investigație complexă și cooperare între mai multe jurisdicții, a declarat sergentul detectiv Isabella Grotto, care a condus ancheta Poliției Metropolitane.

Qian a fugit din China folosind documente false și a intrat în Regatul Unit, unde a încercat să spele banii furați prin achiziții imobiliare, a adăugat Poliția.

Femeia a fost ajutată de Jian Wen, angajată la un restaurant chinezesc, care a fost condamnată anul trecut la șase ani și opt luni de închisoare pentru implicarea sa în operațiunea criminală. Wen, în vârstă de 44 de ani, a spălat banii proveniți din fraudă și a trecut de la a locui deasupra restaurantului la o „casă închiriată de mai multe milioane de lire” în nordul Londrei, a precizat Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) la începutul acestui an.

De asemenea, ea a cumpărat două proprietăți în Dubai în valoare de peste 500.000 de lire sterline, potrivit CPS. Poliția a anunțat că a confiscat bitcoin în valoare de peste 300 de milioane de lire sterline de la Wen.

Wen a susținut că a cumpărat proprietățile pentru un angajator din China. Însă CPS a afirmat că suma mare de criptomonede și lipsa dovezilor privind proveniența acesteia indică faptul că banii proveneau din activități infracționale.

Publicația chineză Lifeweek a relatat în 2024 că investitori, în majoritate cu vârste între 50 și 75 de ani, au investit „de la sute de mii până la zeci de milioane” de yuani în schemele promovate de Qian. Aceste scheme profitau de popularitatea criptomonedelor în China la acea vreme, promițând dividende zilnice și profituri garantate, potrivit Lifeweek.

Compania lui Qian pretindea că va ajuta China să devină un centru financiar și tehnologic și prezenta proiecte și investiții despre care afirma că le deține în întreaga țară.

Unele dintre victime, inclusiv oameni de afaceri, angajați ai băncilor și membri ai sistemului judiciar, ar fi fost convinși să investească în schema lui Qian de către prieteni și membri ai familiei. Investitorii știau puține lucruri despre Qian, care era descrisă drept „zeița bogăției”.

„Bitcoin și alte criptomonede sunt folosite tot mai des de grupările criminale organizate pentru a ascunde și transfera active, astfel încât infractorii să se poată bucura de beneficiile activităților lor ilegale”, a declarat procurorul adjunct Robin Weyell. „Acest caz, care implică cea mai mare confiscare de criptomonede din Marea Britanie, arată amploarea sumelor pe care infractorii le pot obține.”

Condamnarea de luni marchează „finalul unor ani de investigații”, care au implicat poliția britanică și echipe de aplicare a legii din China, a declarat Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Criminalitate Economică și Cibernetică al Poliției Metropolitane.

Poliția a precizat că ancheta este încă în desfășurare. CPS lucrează pentru a se asigura că infractorii nu vor avea acces la fondurile furate, iar multe dintre victime și-au recuperat o parte din bani printr-un program de despăgubiri instituit în China, a anunțat instituția anul trecut.

Qian se află în arest preventiv în așteptarea sentinței, a cărei dată nu a fost încă stabilită. BBC a contactat ambasada Chinei la Londra pentru un comentariu.