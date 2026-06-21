De ce iau foc mașinile pe "Prinţesa Xenia", una dintre cele mai spectaculoase autostrăzi spre Muntenegru

2 minute de citit Publicat la 11:00 21 Iun 2026 Modificat la 11:00 21 Iun 2026

Această autostradă abruptă solicită puternic motoarele, mai ales în zilele toride de vară. Foto: Getty Images

Una dintre cele mai rapide și moderne rute către litoralul Muntenegru este autostrada „Prințesa Xenia”, care leagă Podgorica de Kolašin. Deși a redus considerabil timpul de călătorie, acest traseu a devenit cunoscut și pentru un fenomen îngrijorător: numeroase mașini s-au defectat sau chiar au luat foc pe parcursul său, potrivit Blic.

Autostrada, inaugurată în 2022, are o lungime de 41,5 kilometri și traversează 16 tuneluri și 20 de poduri. Particularitatea sa constă însă în diferența mare de nivel: de la aproximativ 70 de metri altitudine la intrarea din zona Podgorica, drumul urcă până la peste 1.100 de metri în apropiere de Kolašin.

Această ascensiune abruptă solicită puternic motoarele, mai ales în zilele toride de vară, când temperaturile depășesc frecvent 35-40 de grade Celsius.

De ce apar problemele

Specialiștii explică faptul că multe dintre incidente au implicat mașini mai vechi, care nu erau pregătite pentru un efort susținut la viteze de autostradă și pe o pantă atât de lungă.

În plus, mulți șoferi comit aceeași greșeală: mențin viteze ridicate și turații mari pe întreaga porțiune de urcare. Acest lucru duce la încălzirea excesivă a motorului și a componentelor sale.

Mecanicii din Muntenegru atrag atenția că motoarele diesel sunt deosebit de vulnerabile în astfel de condiții, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme.

Cum trebuie condusă mașina

Experții recomandă ca șoferii să nu urmărească atingerea vitezei maxime permise de 100 km/h pe toată durata traseului.

În schimb, este indicată rularea în trepte superioare de viteză, la aproximativ 2.000 de rotații pe minut. Menținerea mașinii în treapta a treia sau în viteze inferioare pe întreaga urcare poate provoca o încălzire inutilă a motorului.

De asemenea, este recomandată oprirea periodică a aerului condiționat pentru a reduce sarcina asupra motorului, mai ales în cazul vehiculelor mai vechi.

Verificări obligatorii înainte de drum

Specialiștii recomandă verificarea atentă a mașinii înainte de plecarea în vacanță:

nivelul lichidului de răcire;

uleiul de motor;

lichidul de frână;

funcționarea ventilatorului de răcire;

starea radiatorului și curățarea acestuia;

instalația de climatizare;

o cantitate suficienta de combustibil în rezervor.

Un alt risc ascuns la motoarele diesel

Pilotul Milun Vesnić, una dintre figurile cunoscute ale automobilismului din fosta Iugoslavie, a explicat că multe motoare diesel moderne sunt echipate cu filtre de particule care intră periodic într-un proces automat de regenerare.

În timpul acestei proceduri, temperatura sistemului de evacuare poate ajunge la aproximativ 700 de grade Celsius. Dacă regenerarea are loc simultan cu o urcare lungă și solicitantă, în condiții de caniculă, există riscul supraîncălzirii compartimentului motor și, în cazuri extreme, al izbucnirii unui incendiu.

Recomandările esențiale pentru șoferi

efectuați o revizie completă înainte de călătorie;

evitați turațiile ridicate pe urcare;

conduceți în trepte superioare de viteză;

nu forțați motorul pentru a atinge viteza maximă;

opriți periodic aerul condiționat dacă observați creșterea temperaturii motorului;

verificați sistemul de răcire și ventilatorul;

aveți la îndemână apă și urmăriți constant indicatorul temperaturii motorului.

Deși autostrada „Prințesa Xenia” este considerată una dintre cele mai spectaculoase din Balcani, specialiștii spun că succesul traversării ei depinde în mare măsură de starea tehnică a mașinii și de modul în care aceasta este condusă.