„De patru ani se plânge că tot particip”. O femeie nu și-a ascultat soțul și a jucat la tombolă. A câștigat o casă de lux și bani

O femeie s-a încăpățănat să joace ani de zile la tombolă, chiar dacă soțul ei îi spunea că nu are nicio sansă, și a câștigat o casă de 6 milioane de dolari FOTO: Profimedia Images

Perseverența a dat roade în cazul unei femei care a continuat să participe la o tombolă în speranța că va avea și ea noroc și într-o bună zi ar putea câștiga o locuință de lux, în ciuda faptului că soțul ei o bătea la cap să renunțe.

După ani de zile în care a cumpărat bilete la „Omaze Million Pound House Draw” din Anglia, Nicola Dickinson, care locuiește în Swindon, și soțul ei, Martyn, au câștigat recent marele premiu, adică un conac din Lake District în valoare de 6 milioane de dolari și un premiu în numerar de aproape 300.000 de dolari, potrivit People.

„De patru ani se plânge că tot particip. Mă bucur enorm că nu l-am ascultat”, a spus Nicola, în vârstă de 59 de ani. Soțul ei a completat: „Și eu mă bucur foarte mult că nu mă asculți”.

Într-o postare pe blog despre conac, Omaze UK a subliniat câteva dintre dotările casei cu cinci dormitoare: o saună fierbinte și un jacuzzi tip butoi, cu vedere spre lacul privat Windermere, o grădină, uși de balcon din sticlă și o baie minimalistă, cu vedere spre pădure.

„Urmează treptele plutitoare din lemn până la bucătăria ultramodernă, unde mobilierul suedez realizat la comandă se îmbină cu ardezia extrasă local”, se mai arată în descriere.

Descrierea a imaginat și o vacanță pentru noii proprietari. „Gătitul cinei de Crăciun este o plăcere, cu două cuptoare Miele duble și o plită cu inducție, în timp ce cei dragi se relaxează lângă foc pe canapele somptuoase din catifea ocru și privesc o grămadă strălucitoare de cadouri de sub brad”, se mai menționează în descrierea făcută de Omaze UK. „După un ospăț prelungit la această masă din stejar natural, într-o sufragerie cu vedere panoramică la lac, găsești colțuri liniștite pentru conversații intime și spații confortabile pentru jocuri”.

Nicola a mărturisit ce înseamnă câștigul pentru ea, soțul ei și familia lor. „Pentru viitor, există acea stabilitate de a avea ceva de genul acesta și de a le oferi copiilor o viață pe care noi nu am avut-o niciodată - o moștenire”, a spus ea.

„Chiar vorbeam în dimineața aceea despre faptul că ar trebui să ne mutăm într-o locuință mai mică, ca să ținem sub control cheltuielile, dar acum ne-am mutat într-una mult mai mare, enorm de mare. Lumea e ciudată”, a spus femeia.

„Așteptăm cu nerăbdare să ne susținem în continuare copiii și nepoții, pentru a le oferi cel mai bun start posibil în viață”, a adăugat ea.