Directorul celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să se întoarcă la munca în fabrică dacă vor să aibă succes

Jensen Huang, CEO și co-fondator Nvidia FOTO: Getty Images

Statele Unite accelerează dezvoltarea inteligenței artificiale, într-o cursă directă cu state precum China pentru a domina tehnologia viitorului. În timp ce mulți angajați de la birouri se tem că automatizarea le va amenința locurile de muncă, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, susține că soluția stă într-o reorientare spre munca în fabrici.

Invitat recent în podcastul The Joe Rogan Experience, Huang a vorbit despre necesitatea reindustrializării SUA. „Trebuie să ne întoarcem la producție. Nu orice persoană de succes are nevoie de un doctorat sau de studii la Stanford ori MIT”, a afirmat el, potrivit Fortune.

Huang crede că mai mulți americani trebuie să accepte joburi în producție și nu doar pentru a se adapta la locurile de muncă pe care era AI le va crea, ci și pentru că întregul sector ar putea fi în pericol. Oricât de mult ar părea că întoarcerea americanilor în fabrici ar fi un pas înapoi, el afirmă că acest lucru afectează capacitatea națiunii de a rămâne prosperă și de a construi companii de AI precum cea pe care o conduce el.

„Dacă Statele Unite nu cresc, nu vom avea prosperitate. Nu putem investi în nimic, intern sau extern, nu putem rezolva niciuna dintre problemele noastre. Dacă nu avem creștere energetică, nu putem avea creștere industrială. Dacă nu avem creștere industrială, nu putem avea creștere a locurilor de muncă. E atât de simplu”, a spus el.

„Dacă nu ar fi fost politica energetică pro-creștere a lui [Trump], nu am fi putut construi fabrici pentru AI, fabrici de cipuri, cu siguranță nu am fi putut construi fabrici de supercomputere. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără acea politică. Locurile de muncă în construcții ar fi afectate, joburile de electrician - toate aceste locuri de muncă care înfloresc acum ar fi în dificultate”, a mai spus el.

Presiune pentru reindustrializare și joburi bine plătite fără facultate

Huang colaborează îndeaproape cu administrația Trump și cu secretarul comerțului, Howard Lutnick, ambii preocupați de întărirea industriilor americane în contextul limitării imigrației și al deficitului de forță de muncă.

Lutnick promovează ideea unei „renașteri industriale intergeneraționale”, susținând că joburile de tehnician sunt foarte promițătoare: pot începe de la 70.000–90.000 de dolari anual și nu necesită studii superioare. „Este timpul să îi pregătim pe oameni pentru joburile viitorului, nu pentru cele ale trecutului”, a declarat acesta pentru CNBC.

Deși sectorul manufacturier a atins aproximativ 13 milioane de locuri de muncă în 2024, un raport Deloitte avertizează că jumătate dintre cele 3,8 milioane de poziții necesare ar putea rămâne neocupate din cauza lipsei de competențe și a percepției negative despre industrie. Doar 14% dintre tinerii din generația Z iau în calcul o carieră industrială, invocând lipsa flexibilității și temeri privind siguranța la locul de muncă.

Roboții nu vor elimina joburile, ci vor crea altele noi, spune Huang

În timp ce companii precum Tesla dezvoltă roboți umanoizi precum Optimus, care ar putea intra în uz intern până la finalul lui 2025, temerile privind pierderea locurilor de muncă se intensifică. Huang, însă, vede oportunități.

„Sunt entuziasmat de roboții la care lucrează Elon. Când vor deveni realitate, va apărea o industrie complet nouă de tehnicieni și producători de roboți”, a explicat el. Potrivit acestuia, noile tehnologii vor genera cerere pentru mecanici specializați, personal de întreținere și chiar o industrie dedicată echipamentelor pentru roboți.