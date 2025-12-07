„Chinezii pot construi un spital într-un weekend”. De ce SUA pierde cursa AI în fața Chinei. Avertisment dur de la CEO-ul Nvidia

Nvidia este doar una dintre marile companii tech care investesc miliarde de dolari în construirea de centre de date în SUA. Foto: Profimedia Images

Capacitatea Chinei de a construi infrastructură rapid pentru dezvoltarea oricărei industrii reprezintă un avantaj competitiv în fața Statelor Unite, a avertizat CEO-ul Nvidia. Jensen Huang a spus că în timp ce în SUA durează până la trei ani construcția unui centru de date, China poate construi un spital într-un weekend, potrivit fortune.com. De asemenea, acesta a atras atenția că Beijingul își sporește capacitatea energetică, în timp ce cea a SUA rămâne relativ neschimbată, și a avertizat împotriva subestimării Chinei.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat că China are un avantaj față de SUA în infrastructura pentru inteligență artificială, în special în ceea ce privește construcțiile și energia. Deși SUA păstrează un avantaj la capitolul cipuri pentru AI, el a avertizat că China poate construi proiecte mari într-un ritm uimitor.

„Dacă vrei să construiești un centru de date aici, în Statele Unite, de la începerea lucrărilor până la punerea în funcțiune a unui supercomputer de AI durează probabil aproximativ trei ani”, i-a spus Huang lui John Hamre, președintele Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. „Ei pot construi un spital într-un weekend”, a adăugat Huang.

Viteza cu care China poate construi infrastructură este doar una dintre îngrijorările sale. De asemenea, el este preocupat de capacitatea energetică comparativă a celor două țări de a susține boomul inteligenței artificiale.

China are „de două ori mai multă energie decât avem noi ca națiune, iar economia noastră este mai mare decât a lor. Nu are sens pentru mine”, a spus Huang.

El a adăugat că capacitatea energetică a Chinei continuă să crească „în linie dreaptă”, în timp ce cea a SUA rămâne relativ neschimbată.

Cu toate acestea, Huang a susținut că Nvidia este „cu generații înaintea” Chinei în ceea ce privește tehnologia cipurilor de AI pentru a susține cererea și procesul de fabricație a semiconductorilor. A avertizat însă împotriva complacerii pe acest front, adăugând că „oricine crede că China nu poate fabrica ratează o idee mare.”

Totuși, Huang este optimist în privința viitorului Nvidia, menționând eforturile președintelui Donald Trump de a readuce locurile de muncă din producție în țară și de a stimula investițiile în AI.

La începutul lunii trecute, Huang a stârnit vâlvă după ce a prezis că China va câștiga cursa AI, un mesaj pe care l-a nuanțat ulterior, spunând că țara era „la nanosecunde în urma Americii” în cursă, într-o declarație publicată pe contul X al companiei sale.

Nvidia este doar una dintre marile companii tech care investesc miliarde de dolari în construirea de centre de date în SUA, despre care experții spun pentru Fortune că ar putea depăși 100 de miliarde de dolari doar în următorul an.

Raul Martynek, CEO-ul DataBank, o companie care colaborează cu giganții tech pentru a construi centre de date, a declarat că, în medie, costul unui centru de date este de 10–15 milioane de dolari per megawatt (MW), iar un centru de date tipic, de dimensiuni mai mici, necesită 40 MW.

„În SUA, credem că vor fi puși în funcțiune între 5 și 7 gigawați în anul următor pentru a susține această cerere aparent insațiabilă de AI”, a spus Martynek.

Aceasta înseamnă aproximativ 50 de miliarde de dolari la nivel minim și 105 miliarde de dolari la nivel maxim.