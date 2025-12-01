Ce țări europene își construiesc propria inteligență artificială suverană pentru a concura în cursa tehnologică

Pentru a-și recăpăta avantajul, UE spune că trebuie să investească în cercetare și să dezvolte noi sisteme – un obiectiv în care guvernele naționale au un rol important. sursa foto: Getty

Europa vrea să scape de dependența de marile companii americane de tehnologie în domeniul AI. La trei ani după ce OpenAI a lansat ChatGPT și a adus inteligența artificială în mainstream, mai multe țări europene își dezvoltă propriile sisteme suverane, scrie Euronews.

Inteligența artificială suverană reprezintă capacitatea unui stat de a dezvolta, găzdui, implementa și reglementa sisteme AI create în interiorul propriilor granițe, pentru propriii cetățeni, fără a depinde de tehnologii străine sau de jurisdicții cloud din afara țării.

Parlamentul European a recunoscut într-un raport din iunie că blocul „este în prezent puternic dependent de tehnologii străine”, în special americane, ceea ce împiedică UE să își dezvolte propriii „campioni” tech.

Raportul avertiza că dependența „va continua”, mai ales în contextul investiției interne masive de 500 de miliarde de dolari (432,9 miliarde de euro) pe care SUA o face în AI.

Pentru a-și recăpăta avantajul, UE spune că trebuie să investească în cercetare și să dezvolte noi sisteme – un obiectiv în care guvernele naționale au un rol important.

Câteva dintre ele au deja în lucru propriile sisteme AI suverane. Euronews Next analizează ce s-a construit până acum.

Germania

Germania este cea mai nouă țară care și-a anunțat un plan AI propriu: Sovereign Open Source Foundation Models (SOOFI).

SOOFI își propune să creeze un model open-source de „AI avansată” care să poată fi adaptat de companiile europene pentru propriile produse, potrivit guvernului german.

Tehnologia va fi folosită pentru sarcini foarte complexe, inclusiv roboți controlați de AI.

„Cu SOOFI, punem bazele pentru generația următoare de modele AI europene – suverane, puternice și în totalitate în mâinile Europei”, spune Wolfgang Nejdl, profesor la Universitatea Leibniz din Hanovra.

„Modelele AI mari care respectă valorile europene sunt esențiale pentru construirea încrederii în AI, mai ales în domenii sensibile precum educația, medicina, administrația sau producția”, adaugă acesta.

Deutsche Telekom și T-Systems spun că obiectivul este ca SOOFI să ajungă la 100 de miliarde de parametri.

Pentru antrenarea modelului, Deutsche Telekom va folosi în jur de 130 de cipuri NVIDIA și peste 1.000 de GPU-uri, disponibile până în martie anul viitor.

Universitatea TU Darmstadt subliniază că SOOFI va determina, de asemenea, ce este necesar pentru a dezvolta expertiză completă în domeniul modelelor mari – de la colectarea datelor, până la construcția și antrenarea software-ului.

Elveția

În septembrie, inițiativa AI a Elveției a lansat Apertus, primul model lingvistic multilingv al țării.

Apertus („deschis”, în latină) permite cercetătorilor și publicului să își personalizeze complet modelul.

Dezvoltatorii spun că totul este deschis: arhitectura, seturile de date, codul sursă și model weights.

ETH Zurich afirmă că Apertus a fost antrenat pe 15 trilioane de tokeni din peste 1.000 de limbi, inclusiv dialecte locale precum germana elvețiană și retoromana.

Modelul este disponibil pe platforma Public AI, pentru acces global.

Inițiativa AI elvețiană vrea să dezvolte și modele specializate în domenii precum drept, climă, sănătate și educație.

„Această lansare nu este un pas final – este un început”, spune Antoine Bosselut, co-liderul inițiativei. „Construim un angajament pe termen lung pentru fundații AI suverane și deschise, în serviciul binelui public”.

Polonia

În februarie, Polonia a lansat propriul său model național: PLLuM – Polish Large Language Model.

PLLuM este „adaptat specificităților limbii polone”, astfel încât poate gestiona foarte bine „provocările flexiunii și sintaxei complexe”.

Guvernul spune că modelele bazate pe PLLuM vor putea ajuta la redactarea de texte și e-mailuri, rezumarea documentelor, generarea de conținut pentru chatboți, pregătirea pentru cursuri sau planificarea unei călătorii.

Dariusz Standerski, ministrul adjunct al digitalizării, afirmă că PLLuM „este o investiție în statul digital”.

Modelul va fi extins într-un sistem numit Hive AI, care va fi integrat în administrația publică – de la asistenți virtuali pentru cetățeni până la funcții automate pentru birourile guvernamentale.

În viitor, modelul va fi folosit și pentru a crea instrumente educaționale ce vor ajuta profesorii să integreze tehnologiile moderne în predare.

Spania

În ianuarie, Barcelona Supercomputing Centre (BSC) a lansat Alia, „prima infrastructură europeană deschisă și multilingvă” creată pentru dezvoltarea unei AI responsabile.

Alia se bazează pe supercomputerul MareNostrum 5, capabil să proceseze 314 cvadrilioane de operațiuni pe secundă.

Platforma oferă o bază deschisă de resurse – seturi de date, modele lingvistice, instrumente de integrare – în spaniolă, bască, catalană și galiciană, pentru a ajuta startup-urile să creeze modele proprii.

Agenția Spaniolă pentru Supravegherea AI spune că Alia va deveni, în timp, baza unui chatbot pentru Agenția de Taxe și a unei aplicații capabile să diagnosticheze insuficiența cardiacă.

Proiectul este completat de Ilena și Aina – două inițiative locale care creează resurse AI în limbile regionale ale Spaniei.

Aina, lansată în 2020, folosește o bază de date în catalană cu 1,7 milioane de cuvinte și 95 de milioane de propoziții.

Țările de Jos

În 2023, trei organizații non-profit au început dezvoltarea unui model AI open-source în limba neerlandeză: GPT-NL.

Proiectul descrie modelul drept „pentru limba și cultura neerlandeză: fiabil, transparent, reciproc și suveran”.

Consorțiul folosește date din surse cu drepturi de autor, seturi publice și date sintetice generate intern.

Recent, a fost semnat un acord cu editorii olandezi (sub umbrela NDP Nieuwsmedia) și cu agenția ANP pentru folosirea articolelor lor în antrenarea modelului. În schimb, editorii vor primi un procent din profitul LLM-ului după lansare.

Modelul va fi open-source și utilizabil în sănătate, educație și servicii publice. Publicul larg ar putea plăti o taxă simbolică pentru acces.

Modelul este antrenat din iunie 2025, iar o primă versiune ar trebui lansată înainte de sfârșitul anului.

Portugalia

Din 2024, un consorțiu de universități portugheze lucrează la Amalia, un model AI suveran.

Amalia poate răspunde la întrebări, genera cod, explica concepte, rezuma texte și interpreta informații în portugheză, cu context cultural local.

O versiune beta a fost testată în septembrie, iar lansarea publică este programată pentru mijlocul lui 2026.

Guvernul portughez vrea să folosească modelul în administrația publică și cercetare, prin portalul digital național.

Potrivit presei portugheze, Amalia nu va fi disponibilă public ca chatbot, dar codul LLM-ului va fi open-source, astfel încât companiile din Portugalia să îl poată folosi în propriile produse AI.