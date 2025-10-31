Donald Trump a fost răsfăţat în Coreea de Sud cu un meniu simbolic, reprezentând un omagiu adus preşedintelui american

Preşedintele Donald Trump a fost și răsfățat în vizita sa din Coreea de Sud cu un prânz copios. Sursa foto: Hepta

Președintele SUA Donald Trump, aflat în vizită miercuri în Coreea de Sud, nu numai că a primit de la președintele Lee Jae Myung o replică a unei coroane de aur purtate în mod tradițional de monarhii sud-coreeni, dar a fost și răsfățat cu un prânz copios şi cu importante semnificaţii.

„Aromele coreene întâlnesc spiritul american, celebrând prietenia durabilă prin gust” a fost titlul meniului, unde fiecare fel de mâncare era un omagiu adus lui Trump. Aperitivul a fost servit „în memoria succesului orașului New York”, orașul natal al lui Trump: o salată cu creveți Sinan, scoici Goheung și abalone Wando, cu ierburi de sezon și un dressing în stil Thousand Island, simbolizând Big Apple.

Apoi trecem la „mâncarea coreeană cu sinceritate”, preparată cu carne de vită importată exclusiv din Statele Unite, orez proaspăt recoltat din Gyeongju, castane Gongju, rădăcini Pyeongchang și ciuperci Cheonan. Notele americane sunt evidente și în garnituri: alături de kimchi-ul tradițional, preparat din legume fermentate, au fost oferiţi burgeri mici cu carne de vită serviți cu ketchup.

Şi băutura a fost autentic coreeană, pe bază de sirop de fructe și apă, aromată cu fructe de pădure omija.

În final, „desertul pacificatorului”: un brownie decorat cu foiță de aur și un desert citric cu fructe de sezon și ceai, toate servite pe farfurii inscripționate cu un singur cuvânt „PACE!”, un simbol al „speranțelor pentru o prietenie prosperă și durabilă între cele două țări sub Lee și Trump”, relatează Korea Times, preluat de La Stampa. Sau poate un desert consolator pentru Premiul Nobel pentru Pace pe care Trump dorea să-l primească, dar care, în schimb, i-a revenit Maríaei Corina Machado.