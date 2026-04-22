Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii

2 minute de citit Publicat la 16:57 22 Apr 2026 Modificat la 16:57 22 Apr 2026

Avioane militare F-15. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un incident aviatic soldat cu avarii la două avioane de vânătoare a avut drept cauză faptul un pilot s-a apucat să fotografieze celălalt aparat de zbor în timp ce era la manșă, au stabilit autoritățile din Coreea de Sud, citate de BBC.

Incidentul a avut loc în anul 2021, în timp ce avioanele se aflau într-o misiune în zona orașului Daegu.

Piloții au supraviețuit, dar coliziunea a avariat aeronavele, care au necesitat reparații în valoare de circa 600.000 de dolari.

Unul dintre piloți, care a părăsit ulterior armata, a fost obligat să plătească o amendă de circa 10% din valoarea pagubelor.

Aviatorul a ținut să marcheze ultimul său zbor în unitatea militară făcând fotografii chiar în timpul misiunii.

Realizarea de fotografii în timpul misiunilor constituia o practică răspândită în rândurile piloților militari sud-coreeni în perioada respectivă, după cum a stabilit Comisia de audit într-un raport publicat miercuri.

Însuși pilotul vinovat și-a mărturisit intenția de a face acest lucru înainte de zbor, potrivit raportului.

Cum s-a desfășurat incidentul

Acest aviator pilota aeronava de rezervă și urmărea aeronava principală. În timpul întoarcerii la bază, el a început să facă fotografii cu telefonul mobil personal.

Observând acest lucru, pilotul aeronavei principale i-a cerut unui alt aviator aflat în cockpit să filmeze un videoclip cu aeronava secundară.

Pilotul acesteia din urmă a efectuat o manevră bruscă și și-a basculat aparatul pentru a putea fi mai bine surprins de cameră.

Astel, cele două avioane au ajuns foarte aproape unul de celălalt.

Pentru a evita un accident, aeronava principală a încercat să coboare rapid însă, în cele din urmă, cele două aparate F-15K s-au ciocnit.

Au fost avariate aripa stângă a aeronavei principale și stabilizatorul de coadă al aeronavei secundare.

Pilotul vinovat a fost amendat inițial cu suma integrală necesitată de reparații

După suspendarea din Forțele aeriene sud-coreene, pilotul secundar a părăsit armata pentru a lucra pentru o companie aeriană comercială.

Inițial, Forțele aeriene i-au aplicat acestui pilot o amendă care reprezenta valoarea integrală a reparațiilor rezultate în urma incidentului.

El a făcut apel, iar Comisia de audit a redus amenda la o zecime din suma inițială, ținând cont de istoricul profesional favorabil și de faptul că acesta a reușit să prevină daune suplimentare prin aterizarea în siguranță la baza militară.

De asemenea, investigatorii incidentului au conchis Forțele aeriene ar trebui să își asume o parte din responsabilitate pentru faptul că nu au reglementat în mod specific utilizarea telefoanelor mobile de către piloți.

Raportul citat de BBC nu precizează dacă au fost luate măsuri împotriva celorlalți aviatori implicați în incident.