Două trenuri s-au izbit frontal în Danemarca. Mai mulți pasageri sunt răniți. Un elicopter a fost trimis la locul accidentului

1 minut de citit Publicat la 09:33 23 Apr 2026 Modificat la 10:25 23 Apr 2026

Două trenuri s-au ciocnit în Danemarca. FOTO: berlingske.dk

Două trenuri s-au ciocnit frontal joi dimineață la o trecere de cale ferată, la aproximativ 50 de kilomtri de Copenhaga, Danemarca. Mai mulți pasageri sunt răniți, patru fiind în stare gravă, scrie berlingske.dk.

Tim Ole Simonsen, purtătorul de cuvânt al Serviciilor de Urgență din capitala daneză, a confirmat pentru Berlingske că două trenuri locale s-au ciocnit frontal la o intersecție pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup.

„Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, se pare, cu o viteză relativ mare”, spune el.

Mai mulți pasageri sunt răniți, a spus el. "Am trimis resurse substanțiale acolo, atât din partea serviciilor de urgență, sub formă de vehicule de salvare, cât și din regiunea capitalei Danemarcei, sub formă de ambulanțe și medici."

Toți pasagerii au fost scoși din cele două treuri.

Astfel, la locul accidentului intervin șapte ambulanțe, vehicule medicale de urgență pentru transportul pacienților. În plus, în zonă a fost trimis un elicopter din partea Forțelor Armate.

Raportul despre accidentul feroviar a fost primit în jurul orei 6:30 dimineața, a precizat acesta.

Serviciile de urgență urmează să stabilească amploarea pagubelor și bilanțul răniților. Circulația trenurilor în zonă va fi afectată, a anunțat poliția, care nu a dat un termen când va fi restabilită.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, dar în 2019, o coliziune în care a fost implicat un tren de pasageri s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi. În august 2025, o persoană a murit după ce un tren a izbit un vehicul agricol.