Imagini cu resturile de dronă care au căzut într-o gospodărie din Galaţi. Localnic: "Am văzut o flacără pe cer şi a căzut"

Resturi de dronă care au căzut într-o gospodărie din Galaţi. Sursa foto: Antena 3 CNN

MApN a transmis, sâmbătă dimineaţă că, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime. Jandarmieria şi Poliţia au primit ordin să înceapă evacuările localnicilor de urgenţă. Zona este securizată de militari, iar acum au apărut şi primele imagini cu resturile de dronă căzute pe teritoriul ţării noastre.

Specialiştii aflaţi la locul prăbuşirii dronei ruseşti, în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi, au constatat o posibilă încărcătură explozivă, iar autorităţile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 de metri.

Evacuarea oamenilor permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice. Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.

Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale.

"Având în vedere incidentul din această dimineaţă, în urma căruia o dronă s-a prăbuşit într-o zonă locuită şi dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiştii aflaţi la faţa locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autorităţile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 m. Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecţia populaţiei din zonă, dar şi pentru intervenţia în siguranţă a echipelor specializate şi desfăşurarea cercetărilor la faţa locului", au transmis reprezentanţii IGSU.

Localnicii, speriaţi de dronă

Oamenii au povestit cum resturile de dronă căzute în zona lor i-au speriat.

"Pe la ora 2.40 m-am trezit speriat. Am văzut o flacără pe cer şi a căzut. S-a zguduit puţin pământul. Am crezut că e cometă, ceva... O fi vreun asteroid, vreun meteorit?", a spus un martor.

"Mi-au spus că trebuie să plec din zonă, sunt în curte, acolo... nişte bucăţi", a afirmat un alt localnic.

"Eram în pat, am auzit o bubuitură puternic. Am zis Doamne, Iisuse...", a mărturisit o femeie.

Deocamdată, localnicii nu mai pot intra în gospodăriile lor.

"Am ceva de luat din curte, nu pot să mă duc, să iau? Evacuaţi oamenii sau ce?", i-a întrebat un localnic pe poliţişti. "Nu ştim, deocamdată, posibil", au răspuns agenţii. În cele din urmă, localnicii au fost evacuaţi.

Aproximativ 555 de consumatori casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din municipiul Galaţi au rămas fără gaze naturale, sâmbătă dimineaţă, alimentarea fiind oprită de operatorul Distrigaz Sud Reţele la cererea reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Acesta este cel mai grav atac al armatei ruse la graniţa României. Mai multe fragmente dintr-o dronă au căzut în Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Armata a ridicat două aernoave de la sol.