Rușii au atacat lângă granița României. O dronă a căzut în Galați. Localnicii din zonă au fost evacuați

MApN: Resturi de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp au fost avariate. Foto: Getty Images

MApN a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că resturi de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol. Autorităţile fac verificări la faţa locului, iar un mesaj Ro-Alert a fost emis în judeţul Tulcea.

”În dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii”, a transmis MApN.

Locuitorii din judeţul au primit Ro-Alert

Oamenii care locuiesc în localităţile Grindu şi Isaccea, din judeţul Tulcea, au primis, la ora 02.14, un mesaj Ro-Alert. Gălăţenii au sesizat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

”Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN”, a mai comunicat MApN.

Ministerul Apărării Naţionale acuză "lipsa de respect a Federaţiei Ruse":

”Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional".