AUR a anunţat când depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat, sâmbătă, că partidul pe care îl reprezintă va depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan la începutul lunii mai. Acesta a enumarat motivele pentru care AUR va face această mişcare. "Motivul este eminamente economic: guvernul actual este evident incapabil să administreze economia țării, provocând o criză economică", a postat Peiu pe Facebook.

"La începutul lunii mai, AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Motivul este eminamente economic: guvernul actual este evident incapabil să administreze economia țării, provocând o criză economică. Suntem singura țară din UE în criză , suntem și singura țară europeană în care inflația explodează.

Economia României continuă să scadă. Iată numai ultimii indicatori care confirmă tendința de recesiune și criză. Trimestrul I al anului 2026 este unul de scădere puternică. Industria se prăbușește, serviciile către populație la fel. Februarie 2026 este a șaptea lună de scădere în zona serviciilor. Ce indică acest lucru? nimic altceva decât faptul că nivelul de trai s-a prăbușit. Totul din cauza creșterii aberante a taxelor pe consum (TVA și accize) și a luptei demonice împotriva nivelului de trai al românilor", a afirmat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a invocat şi scăderea din servicii:

"În primele două luni ale anului 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut, faţă de perioada similară a anului 2025, atât ca serie brută cu 10,7%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,6%.

În aceeași perioadă din 2026 , comparativ cu perioada 1 ianuarie -28 februarie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut, în termeni nominali, cu 4,2%.

În perioada 1 ianuarie -28 februarie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă şi piața externă) a scăzut, în termeni nominali, cu 3,3%.

Pentru a fi și mai clar, iată și evoluțiile pe domenii de servicii și pe domenii industriale".

Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari și că i-a invitat luni la Cotroceni pe liderii partidelor pro-europene, pentru consultări.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria, iar PSD a transmis că acest lucru înseamnă că Guvernul Bolojan nu mai are legitimitate.

Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, iar liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier. De asemenea, după demisiile miniștrilor PSD, prim-ministrul le-a mulțumit pentru munca depusă în ultimele 10 luni și a trimis propunerile pentru înlocuitorii lor președintelui Nicușor Dan.