Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimari și anunță consultări luni, la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari și că i-a invitat luni la Cotroceni pe liderii partidelor pro-europene, pentru consultări.

"Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern", a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a precizat că își va exercita în continuare rolul de mediator și a anunțat consultări pentru ziua de luni cu liderii PSD, PNL, UDMR, USR și ai minorităților.

El a precizat că disucțiile vor viza programele PNRR și SAFE.

"Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR", a transmis Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, pentru Antena 3 CNN, că a fost întrebat de liderii europeni prezenți la summit-ul Consiliului European din Cipru despre criza politică din România. Șeful statului a spus însă că tonul conversației nu a fost unul „tragic” sau „dramatic” și cât timp țara noastră păstrează direcția pro-europeană, nu există probleme.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria, iar PSD a transmis că acest lucru înseamnă că Guvernul Bolojan nu mai are legitimitate.

Însă, Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează, liberalii au făcut scut în jurul său, și premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier. De asemenea, după demisiile miniștrilor PSD, prim-ministrul le-a mulțumit pentru munca depusă în ultimele 10 luni și a trimis propunerile pentru înlocuitorii lor președintelui Nicușor Dan.

O primă rundă de negocieri cu președintele Nicușor Dan a avut loc săptămâna aceasta la Palatul Cotroceni, doar cu partidele care au făcut parte din negocieri. N-a existat însă o concluzie sau un consens ca aceste partide să continue să guverneze împreună, așa cum și-ar dori președintele.