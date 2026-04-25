Un lanț de restaurante a introdus roboți care analizează clienții și le recomandă meniuri personalizate

Publicat la 08:00 25 Apr 2026 Modificat la 08:33 25 Apr 2026

Roboții analizează fața și starea emoțională a clienților înainte de a le recomanda un fel de mâncare / sursă foto: Getty Images

Un lanț de restaurante din provincia China folosește roboți pentru a decide ce să comande clienții. Aceștia analizează fețele și modul în care vorbesc clienții pentru a crea meniuri personalizate, scrie South China Morning Post.

În Hangzhou, provincia Zhejiang, cel puțin trei restaurante funcționează astfel de câteva luni.

Restaurantul „24 Jieqi Robot” din districtul Xihu funcționează cu opt roboți avansați care analizează detaliat clienții pentru a determina ce meniu ar fi pe gustul lor.

Mai mult decât atât, unii dintre aceștia gătesc peste 100 de feluri de mâncare, servesc și curăță mesele.

Roboții analizează fața și starea emoțională a clienților

Pentru a recomanda un meniu potrivit fiecărui client, roboții analizează trăsăturile faciale și limba acestuia, dar și răspunsurile la întrebări despre stilul de viață și starea emoțională. Pe baza acestor informații, ei identifică nevoile digestive și preferințele alimentare și oferă recomandări personalizate.

„Roboții noștri pot găti mai mult de o sută de feluri de mâncare, iar meniul nostru se schimbă în funcție de produsele de sezon”, a explicat Cai Haitang, directorul restaurantului.

Printre preparatele recomandate de inteligența artificială se numără mâncăruri tradiționale chinezești, precum pui „three cup”, tofu cu icre de crab și picioare de porc înăbușite.