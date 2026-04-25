Cum a reușit un angajat al unui supermarket să păcălească sistemul SGR și să câștige mii de euro de pe urma acestuia

Schema ar fi funcționat timp de aproximativ cinci luni. Foto: Getty Images

Un fost angajat al unui supermarket din Salzburg a fost acuzat că a exploatat timp de mai multe luni sistemul de returnare a ambalajelor al companiei, reușind să obțină ilegal mii de euro, potrivit merkur.de.

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, cunoștea foarte bine procedurile interne și a profitat de acest lucru într-un mod repetat. Potrivit anchetei, acesta colecta sticlele goale aduse de clienți la aparatele de reciclare, dar în loc să le trimită mai departe conform procedurii, le introducea din nou în automat ca și cum ar fi fost ambalaje noi.

Fiecare depunere genera un bon valoric, pe care acesta îl folosea ulterior la casele self-service pentru a încasa bani în numerar. Schema ar fi funcționat timp de aproximativ cinci luni, între septembrie 2025 și februarie 2026, perioadă în care ar fi „reciclat” peste 10.000 de sticle.

Frauda a fost descoperită după ce un om de pază al magazinului a observat comportamentul suspect al angajatului și a alertat conducerea. Compania a declanșat imediat verificări, iar bărbatul a fost concediat și ulterior trimis în judecată pentru furt în formă continuată. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 3.500 de euro.

În fața instanței, apărarea a invocat situația dificilă a acestuia, susținând că avea în întreținere doi copii și că își ajuta și mama bolnavă. Avocatul său a explicat că problemele financiare ar fi stat la baza faptelor.

Bărbatul și-a recunoscut faptele și și-a exprimat regretul, precizând că nu va mai repeta niciodată o astfel de acțiune. Întrucât a achitat deja prejudiciul înainte de proces, instanța a propus o soluție alternativă: 100 de ore de muncă în folosul comunității, după care dosarul ar putea fi închis. Acesta a acceptat condiția.