Un român care adormise într-un tomberon a fost luat odată cu deșeurile și aruncat în mașina care compacta gunoiul: ”Șocant”

Un bărbat fără adăpost a scăpat ca prin minune după ce a fost la un pas de o tragedie, în orașul Salonic din Grecia. Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe bulevardul Nikis. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, cetățean român, se adăpostise de ploaie într-un container de gunoi și a adormit acolo, potrivit Ekathimerini.

În momentul în care angajații serviciului de salubritate au venit să golească containerele, acesta nu a fost observat inițial. În timp ce tomberonul era ridicat și golit în camionul de gunoi, muncitorii au remarcat că un corp a căzut odată cu deșeurile, chiar în zona mecanismului de compactare.

Au reacționat imediat și au oprit utilajul, evitând o posibilă tragedie.

Bărbatul a fost transportat ulterior la spital, unde a primit îngrijiri pentru o leziune la picior. Potrivit autorităților locale, starea lui este stabilă și nu i-a fost pusă viața în pericol.

Reprezentanții orașului Salonic au descris incidentul drept unul „șocant și fără precedent”, lăudând reacția rapidă a echipei de salubritate, care a prevenit un deznodământ grav.