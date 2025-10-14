Explozie în Italia, în timpul unei operațiuni a poliției. O casă plină cu butelii deschise a sărit în aer. Trei carabinieri au murit

Echipele de pompieri caută în continuare cocktailuri molotov care s-ar afla la faţa locului şi care ar putea exploda. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

În noaptea de luni spre marţi a avut loc o explozie în localitatea Castel D'Azzano, în provincia Verona din Italia. Suflul exploziei s-a simțit pe o rază de 5 km.

Deflagraţia s-a petrecut în urma unei operaţiuni de evacuare forţată a unei case unde se aflau 3 fraţi italieni, doi bărbaţi şi o femeie, care au fost arestaţi sub suspiciunea de a fi responsabili de explozie. 3 carabinieri au murit şi 13 persoane au fost rănite, printre care pompieri, agenţi de poliţie, dar şi femeia care se afla în casă, relatează Corriere della Sera.

Din primele cercetări, poliția evacua casa, unde locuiau trei persoane, când s-a produs explozia. Întreaga casă de la țară cu două etaje s-a prăbușit peste poliţişti. Potrivit unor surse apropiate anchetatorilor, casa era plină cu gaz, iar explozia a fost declanșată când ușa de la intrare a fost deschisă.

Ulterior pompierii au găsit printre dărâmături mai multe butelii de gaz, iar în acest moment operaţiunea continuă, iar echipele de salvare caută în continuare cocktailuri molotov care s-ar afla la faţa locului şi care ar putea exploda.

Nu este prima tentativă a celor 3 fraţi de a incendia zona. În octombrie 2024, exact acum un an, aceştia umpluseră casa cu gaz. În acel moment evacuarea a fost amânată, camerele au fost ventilate și totul s-a rezolvat fără incidente. Acum un an, unul dintre cei trei frați s-a stropit și el cu benzină și a amenințat că își va da foc.

Premierul Italiei Giorgia Meloni a transmis un mesaj peplatforma X în urma acestei tragedii: „Cu profundă tristețe am aflat despre moartea tragică a trei carabinieri și despre rănirea altor treisprezece, inclusiv membri ai carabinierilor, pompierilor și poliției. Condoleanțele mele și cele ale Guvernului se îndreaptă către familiile victimelor. Gândurile mele se îndreaptă către cei care servesc Italia”.