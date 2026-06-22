Fructul cu gust de cremă vanilată devine motiv de dispută. Importurile Chinei stârnesc temeri în Taiwan: Totul a plecat de la „atemoya”

3 minute de citit Publicat la 10:37 22 Iun 2026 Modificat la 10:37 22 Iun 2026

Custard Apple - fructul cu textură și gust de cremă de vanilie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un fruct solzos, în formă de inimă, ar putea deveni cea mai recentă sursă de tensiuni între China și Taiwan, după ce autoritățile taiwaneze i-au avertizat pe fermieri cu privire la planul Beijingului de a intensifica importurile acestei culturi, potrivit BBC.

Atemoya, un hibrid rezultat din diferite specii de mere-cremă (n.r. Custard Apple), cu pulpă albă și cremoasă învelită într-o coajă verde și aspră, este o specialitate a comitatului Taitung din Taiwan.

China, unul dintre principalii importatori ai atemoyei taiwaneze, s-a angajat la începutul acestei luni să cumpere mai multe astfel de fructe.

Însă un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii din Taiwan, publicat sâmbătă, a susținut că acesta este un „exemplu clasic al procesului Chinei de „ridicare, capcană, eliminare””, prin care Beijingul creează dependență economică înainte de a lăsa fermierii expuși schimbărilor de pe piață.

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Războiul fructelor

Beijingul consideră insula Taiwan, care se autoguvernează, drept parte a teritoriului său și nu a exclus posibilitatea de a o prelua prin forță. În ultimii ani, China și-a intensificat exercițiile militare în apropierea Taiwanului, inclusiv prin simularea unor blocade ale insulei.

Observatorii afirmă că China a recurs și la o serie de tactici non-militare pentru a exercita presiuni asupra Taiwanului. Iar una dintre armele aparente este fructul.

În 2021, China a interzis importul de ananas din Taiwan, provocând perturbări majore în mijloacele de trai ale fermierilor. Acest lucru a declanșat o campanie internă de consum pentru a contracara ceea ce mulți taiwanezi au perceput ca fiind o formă de constrângere economică.

China a suspendat importurile de atemoya în 2021

Unii susțin că același lucru se întâmplă acum și în cazul atemoyei.

„Mai întâi, China face achiziții masive pentru a demonstra bunăvoință și pentru a-i încuraja pe fermieri să cultive atemoya. Apoi impune unilateral restricții la export fără niciun avertisment”, a declarat Ministerul Agriculturii din Taiwan în comunicatul său.

Instituția a amintit că China a suspendat importurile de atemoya în 2021, invocând preocupări legate de dăunători, înainte de a relua parțial importurile în 2023 și de a impune taxe asupra fructului în 2024.

Astfel de măsuri „determină industria să se confrunte cu o instabilitate uriașă și îi obligă pe fermieri să suporte riscuri considerabile”, a precizat ministerul.

Acesta a adăugat că China și-a extins, de asemenea, propria cultură de atemoya, ceea ce reprezintă o amenințare pentru industria locală din Taiwan.

Dezbaterea tot mai amplă privind exporturile de atemoya din Taiwan a început la începutul acestei luni, după ce companii chineze au promis să cumpere mai multe fructe în cadrul unui forum desfășurat în orașul chinez Xiamen, un oraș de coastă situat pe Strâmtoarea Taiwan.

Atemoya este „TSMC-ul lumii fructelor”

Acest demers făcea parte dintr-un plan mai amplu de creștere a achizițiilor de produse taiwaneze exportate în China, inclusiv pește și ceai.

La forum au participat lideri de afaceri și politicieni din opoziția taiwaneză, în ciuda unei interdicții oficiale impuse de guvernul central al Taiwanului privind participarea la eveniment.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Afaceri Continentale din Taiwan a avertizat că oficialii care au participat la forum ar putea face obiectul unor investigații.

În declarația sa, Ministerul Agriculturii din Taiwan a afirmat că autoritățile se vor concentra pe „dezvoltarea agricolă durabilă și asigurarea unor venituri stabile pentru fermieri” și că vor continua să îndrume industria atemoyei către „diversificarea procesării”, inclusiv prin producerea de fructe congelate, piureuri și vinuri.

Însă parlamentarii din partidul de opoziție Kuomintang au criticat aceste avertismente, considerându-le o încercare de politizare a industriei atemoyei și avertizând că aceasta ar putea ajunge să afecteze fermierii insulei.

„Nicio țară din lume nu poate produce un fruct la fel de delicios și de special precum atemoya”

Primarul orașului Taipei, Chiang Wan-an, a acuzat Consiliul pentru Afaceri Continentale că folosește această problemă pentru a-i „intimida și reprima” pe fermierii taiwanezi.

Atemoya este „TSMC-ul lumii fructelor”, le-a declarat el jurnaliștilor sâmbătă, făcând referire la gigantul taiwanez al semiconductorilor, renumit la nivel mondial.

„Nu există nicio țară în lume care să poată produce un fruct la fel de delicios și de special precum atemoya din Taiwan.”