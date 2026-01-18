„Goana după aur din interiorul psihicului uman”. Cum se bat giganții high-tech pe atenția noastră și cum ne fură ani din viață

În ultimii 15 ani, o serie de tehnologii fără precedent, strâns interconectate, au schimbat radical experiența de a fi persoană în cea mai mare parte a lumii. sursa foto: Getty

Trăim într-o lume în care atenția umană a devenit marfă, iar marile companii de tehnologie o extrag agresiv, la scară globală, așa cum se extrage petrolul din pământ. O analiză The Guardian avertizează că această „fracturare umană” nu afectează doar modul în care folosim telefoanele, ci lovește țintit în capacitatea noastră de a gândi, de a ne păsa și de a construi relații, cu efecte profunde asupra sănătății mintale, politicii și vieții sociale.

În ultimii 15 ani, o serie de tehnologii fără precedent, strâns interconectate, au schimbat radical experiența de a fi persoană în cea mai mare parte a lumii. Se estimează că aproape 70% din populația globului deține în prezent un smartphone, iar aceste dispozitive reprezintă aproximativ 95% dintre punctele de acces la internet de pe planetă.

La nivel global, oamenii par să petreacă, în medie, aproape jumătate din orele de veghe privind ecrane, iar în rândul tinerilor din lumea bogată procentul este considerabil mai mare.

Istoria ne arată că noile tehnologii fac întotdeauna posibile noi forme de exploatare, iar acest fapt fundamental a fost ilustrat spectaculos de ascensiunea platformelor digitale la scară socială. Aceasta a fost alimentată de o metodă remarcabil de nouă de a extrage bani de la oameni: să-i spunem „fracturare umană”.

Așa cum companiile de fracturare petrolieră pompează detergenți la presiune și volum ridicate în pământ pentru a forța la suprafață puțin aur negru monetizabil, fracturatorii umani pompează detergenți la presiune și volum ridicate în fețele noastre (sub forma unor fluxuri nesfârșite de conținut adictiv și de materiale generate de utilizatori, concepute să perturbe la maximum), pentru a forța la suprafață un nămol de atenție umană, pe care îl pot colecta și duce pe piață.

Fracturarea – a Pământului și a minților noastre – produce instabilitate tectonică, toxicitate și distrugerea peisajelor noastre, naturale și sociale. Știm acum că exploatarea iresponsabilă și neînfrânată a mediului exterior a ajuns atât de departe încât a pus în pericol chiar supraviețuirea umană pe Pământ. Noua „goană după aur” în mediul interior al psihicului uman este pe cale să producă o distrugere paralelă, poate chiar mai insidioasă.

Miza este existențială. Și asta pentru că, înțeleasă corect, „atenția” noastră umană reală – lucrul pe care îl vor fracturatorii, sub forma ochilor noștri ațintiți pe ecrane – nu este nimic mai puțin decât capacitatea noastră de a ne păsa, capacitatea noastră de a gândi, capacitatea de a ne dărui mintea, timpul și simțurile nouă înșine, lumii și celorlalți.

A o transforma în marfă înseamnă a ne transforma ființa însăși în marfă. Problema nu sunt „telefoanele” și nu este „rețeaua socială”. Problema este fracturarea umană: o acaparare la scară planetară a conștiinței umane, pe care marile companii de tehnologie o tratează ca pe un teritoriu vast, nerevendicat, bun de jefuit și de transformat în imperiu.

Aceasta este vestea proastă. Vestea bună este că noile forme de exploatare dau naștere unor noi forme de rezistență. Ceea ce umple conturile celor mai mari șase corporații de pe planetă nu este altceva decât materia însăși a umanității noastre.

Cu alte cuvinte, această nouă luptă pentru atenția noastră se înscrie într-o lungă istorie de confruntări între cei dispuși să reducă oamenii – munca lor, privirile lor – la valoare de piață și cei care insistă asupra unei viziuni mai înalte a împlinirii umane. Istoria este lungă, complexă și adesea dureroasă. Dar ne spune atât: putem riposta. Mai mult, trebuie să o facem.

Ce este de făcut în fața acestui nou tip de exploatare umană, care ne face rău – rănește copiii și adulții, afectează politica deliberativă și bunăstarea noastră psihologică? Eforturile de reglementare sunt fragmentare și sabotate activ de interesele puternice implicate.

Soluțiile psihofarmacologice pentru daunele tot mai extinse nu fac decât să monetizeze distrugerea într-un mod complementar și să ne facă mai capabili să ne supunem unor condiții care contrazic evident înflorirea umană. Cum confrunți o problemă care este, în același timp, de o intimitate nespusă și de o amploare greu de imaginat?

Răspunsul este clar: noi, oamenii reali ai acestei planete, trebuie să ne unim într-o solidaritate decisivă; trebuie să spunem nu fracturatorilor umani și să o facem insistând, în moduri noi, că atenția umană este umană, ne aparține și o vom folosi pentru a construi lumile în care vrem să trăim. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o mișcare.

Pare quijotesc? Să nu uităm că așa se produce schimbarea reală. Și se poate produce rapid. Mișcarea ecologistă, așa cum o cunoaștem, nu exista în 1950, dar în 1970 devenise deja o forță globală. În 1946, Reynolds Tobacco folosea medici pentru a promova țigările. Mai puțin de 20 de ani mai târziu, Asociația Medicală Americană și chirurgul general al SUA declarau public că fumatul provoacă cancer pulmonar.

Schimbările pot fi mult mai ample decât atât. Foarte puțini „binevoitori” se dedicau politicii de mediu în 1925. Asta pentru că „politica de mediu” nici măcar nu exista. A fost nevoie de o schimbare culturală – și de munca unor susținători precum Rachel Carson – de-a lungul mijlocului secolului XX, pentru ca mediul fizic, unitatea dintre pământ, apă și aer care produce viață comună, să devină un obiect politic coerent în jurul căruia grupuri diverse să se poată organiza. Asta înseamnă că însăși structura politicii, nu doar convingerile și speranțele noastre, este o formă emergentă. Lucruri noi apar, iar lucruri vechi dispar.

În ceea ce privește atenția, există semne tot mai clare că ne apropiem de un punct de inflexiune. Oameni de toate felurile – republicani MAGA și progresiști de tip Mamdani, hipsteri din Portland și evanghelici din Arkansas, oameni care nu sunt de acord cu nimic – sunt de acord, totuși, că ceva este profund greșit într-o lume în care toată lumea își petrece aproape tot timpul derulând fără sfârșit fluxuri algoritmice de pe rețelele sociale; într-o lume în care tehnologie de nivel militar și corporații de trilioane de dolari țintesc copiii și le oferă orice este nevoie pentru a-i menține captivi.

Poți abuza oamenii doar până la un punct. Apoi, inevitabil, ei se întorc, se ridică și cer altceva. Deja politicieni de dreapta și de stânga identifică această temă drept una care mișcă electoratul.

Peste 30 de ani, ne vom uita înapoi la această perioadă – vestul sălbatic al jafului brutal al prinților tehnologiei asupra inimilor, sufletelor și relațiilor noastre – și va fi greu de explicat nepoților noștri.

„Cum ați lăsat să se întâmple asta?”, ne vor întreba. Iar noi va trebui să răspundem: „E greu de explicat: s-a întâmplat înainte să ne dăm seama; a fost atât de distractiv, mai ales la început; ne-a luat timp să înțelegem ce se petrece…”

Dar începem să înțelegem. Scriem ca reprezentanți ai unei mișcări în creștere rapidă și tot mai bine organizate, concentrată pe respingerea fracturării umane și pe conturarea unei noi politici a atenției umane. În centrul eforturilor noastre se află formarea de coaliții largi dedicate politicii atenției, practicarea unor forme diverse de studiu care scot la iveală puterile dătătoare de viață ale minții și simțurilor și promovarea unor spații de refugiu pentru protejarea și cultivarea tipurilor de atenție care fac viața bună. Numim această muncă activism al atenției.

Afirmația noastră este aceasta: toți avem deja instrumentele pentru a rezista fracturatorilor, pentru că toți avem deja lucruri pe care le facem și de care ne pasă și care ne scot din raza algoritmilor. Știm cu toții adevărul cel mai profund: adevărata atenție umană nu este clicul și glisarea pe ecran. Adevărata atenție umană este iubirea, curiozitatea, visarea cu ochii deschiși și grija față de noi înșine și față de ceilalți.

Da, noile tehnologii dau naștere unor noi forme de exploatare și rezistență. Dar noile forme de exploatare pot da naștere și unor forme cu adevărat noi de politică.

Nu puteai brutaliza un proletariat industrial înainte de apariția sistemului fabricilor. Motoarele cu abur au creat condițiile de posibilitate pentru acest lucru. Ele nu erau, în sine, „o problemă”; erau strălucitoare, precise și puternice. Cine le putea privi fără uimire? Dar au creat și o lume în care a devenit posibilă agregarea și extragerea muncii fizice umane într-un mod revoluționar.

Pe parcurs, au creat un nou tip de subiect politic, Homo economicus, o persoană redusă, în calculul modernității, la „valoare a muncii”. Au urmat revoluții reale și s-a născut un nou tip de politică, care reflecta o lume nouă a muncii industriale și a solidarității muncitorilor, precum sindicatele și partidele muncitorești.

Noul sistem al fracturării umane ne transformă pe toți în subiecți ai atenției într-un mod profund nou. Homo attentus este utilizatorul final al fiecărui sistem conectat în rețea – economic, politic, expresiv. Odată cu această nouă formă de viață apare, așa cum am descoperit, o vulnerabilitate îngrozitoare.

Dar ne aflăm și în pragul înțelegerii noii puteri care ne-a ajuns în mâini în aceste „terenuri de fracturare”. Credem că se profilează un nou tip de politică. Cum va arăta? Este greu de spus. Există motive de teamă. Dar dacă noi, oamenii, putem ridica steagul unui nou tip de mișcare pentru libertate – o mișcare pentru adevărata libertate a atenției înseși, ceea ce numim attensity – și dacă ne folosim atenția cu adevărat umană în moduri noi, cu o nouă înțelegere a mizelor, putem sfida fracturatorii și putem insista să construim, împreună, o lume umană.