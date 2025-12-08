În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București

Situat în Saint-Projet (Tarn-et-Garonne), acest castel de 350 mp este listat la 296.000 €. FOTO: Agenția Z&L

Franța este una dintre cele mai pitorești țări europene, dar și una dintre cele mai scumpe destinații. Cu toate aceste, aici se găsesc cele mai ieftine clădiri istorice, chiar dacă în multe cazuri sunt necesare renovări majore.

Le Figaro a făcut o analiză și a identificat mai multe castele și conace fermecătoare, care sunt scoase la vânzare cu mai puțin de 300.000 de euro, adică prețul unui apartament bun în București.

Dar există variante și pentru cei cu un buget mai redus. Spre exemplu, apartamentul situat la ultimul etaj al castelului Trelissac din Dordogne, cu suprafața totală de 102 mp, se vinde cu doar 99.000 de euro. Castelul este amplasat pe un domeniu de 4 hectare și până la ultimul etaj poate urca cu liftul.

Un castel feudal din regiunea Bourbonnais, ridicat între secolele XI și XVI, dar aflat în ruină în momentul de față, a fost listat la suma de 275.000 de euro. Lângă castel se află o casă locuibilă de 165 mp, care intră în preț. Dar cei care sunt tentați de această proprietate sunt informați că are nevoie de reastaurări de amploare.

Un castel de 350 mp din Saint-Projet, amplasat într-o zonă pitorească, se vinde cu 296.000 de euro. Clădirea, inițial anexă a unei abații medievale, a fost remodelată până în 1781 și oferă astăzi 200 mp locuibili, cu posibilitatea extinderii la întregul spațiu.

În regiunea Alpes-de-Haute-Provence, în satul Ongles, un apartament cu cinci dormitoare și o terasă acoperită de pergolă dintr-un castel din secolul al XVIII-lea, este scos la vânzare cu 269.000 de euro, iar un conac situat pe drumul dintre Angoulême și Brantôme, cu suprafața de 400 mp, plus 500 mp de anexe se vinde cu 280.000 de euro.

Iar numărul proprietăților de acest gen este foarte mare. Cei care le dețin vor să scape de ele pentru că renovările pot fi extrem de costisitoare, însă pot fi o afacere foarte bună pentru persoanele care dispun de fondurile necesare pentru readucerea lor la viață. Odată restaurate, aceste castele ori conace pot fi revândute cu milioane de euro.