În Marea Britanie, oamenii care merg pe jos 30 de minute pe zi primesc recompense

Participanții trebuie să parcurgă distanța celebrei curse, puțin peste 42 de kilometri, însă într-un interval de 30 de zile. Sursa foto: Getty Images

Serviciul Sanitar Naţional din Marea Britanie a anunțat o inițiativă de recompensare a cetățenilor care merg pe jos cel puțin 30 de minute pe zi. Proiectul „Un maraton pe lună” își propune să atragă 100.000 de participanți prin intermediul unei aplicații dedicate pentru smartphone.

Participanții trebuie să parcurgă distanța celebrei curse, puțin peste 42 de kilometri, însă într-un interval de 30 de zile. Începând de anul viitor, utilizatorii își vor putea înregistra online plimbările, iar cei care finalizează provocarea vor fi eligibili pentru recompense, inclusiv stimulente și reduceri, relatează Ansa.

Inițiativa este dezvoltată în colaborare cu Sir Brendan Foster, alergător de distanță medie și fondator al Great North Run, care a fost însărcinat de NHS England să lanseze o campanie de încurajare a oamenilor să meargă mai mult pe jos.

„Sunt cunoscut pentru alergare, dar aici ambiția este mult mai simplă. Vrem doar ca oamenii să meargă pe jos”, a declarat Foster. Proiectul face parte din planul de sănătate pe 10 ani al Angliei. O persoană este considerată fizic inactivă dacă desfășoară mai puțin de 30 de minute de activitate de intensitate moderată pe săptămână.

Conform unui sondaj Sport England, aproape un sfert dintre adulții englezi, aproximativ 12 milioane de persoane, s-au încadrat în această categorie în ultimul an, ceea ce îi pune în pericol, având în vedere că inactivitatea fizică este asociată cu unul din șase decese.