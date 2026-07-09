Încă o țară înăsprește regulile pentru trotinetele electrice

67% dintre alegătorii germani susțin introducerea noilor reguli privind răspunderea operatorilor. Foto: Getty Images

Companiile care închiriază trotinete electrice, precum Lime și Bolt, vor răspunde direct pentru accidentele provocate de utilizatori în Germania. Bundestagul se pregătește să adopte o lege care le va permite victimelor să ceară despăgubiri direct de la aceste firme, relatează The Guardian. Proiectul vine după ce numărul accidentelor cu trotinete electrice s-a dublat în doar trei ani.

Proiectul de lege, inițiat de guvernul de coaliție, a fost foarte bine primit de organizațiile pentru protecția consumatorilor. Potrivit documentului, operatorii care închiriază trotinete electrice, precum Lime și Bolt, trebuie să fie trase la răspundere în cazul accidentelor.

„Cei care câștigă bani din închirierea acestor trotinete electrice ar trebui să fie trași la răspundere pentru daunele provocate”, a spus ministrul Justiției, Stefanie Hubig.

Votul pe acest proiect de lege este programat să aibă loc joi seară.

De asemenea, potrivit proiectului de Lege și utilizatorii trotinetelor vor împărți răspunderea pentru orice „presupusă vină” în cazul unui accident pe care se consideră că l-au provocat, în conformitate cu regulile care se aplică deja altor vehicule motorizate, precum autoturismele.

Trotinetele electrice sunt permise pe drumurile publice din Germania din 2019 și pot fi utilizate de persoane cu vârsta de cel puțin 14 ani.

Noua lege, care nu se aplică altor vehicule electrice de închiriat, precum bicicletele electrice, vizează și accidentele provocate de trotinetele abandonate necorespunzător pe trotuare și alei pietonale, o problemă tot mai frecventă în orașele germane, asupra căreia operatorii și autoritățile locale sunt supuși unor presiuni tot mai mari.

Numărul accidentelor cu trotinete eletrice s-a dublat

Potrivit Guvernului, numărul accidentelor cu trotinete electrice soldate cu răniți sau decese s-a dublat începând din 2021, crescând de la 5.535 la aproape 12.000 în 2024. Aceste accidente au reprezentat aproximativ 4% din totalul accidentelor rutiere cu victime.

În 2024, 27 de oamenii au murit în astfel de accidente. Cu toți erau utilizatori ai trotinetelor electrice. Aproximativ 1.500 de persoane au fost rănite grav, iar alte circa 11.400 au suferit răni ușoare.

Datele din sectorul asigurărilor arată că utilizatorii trotinetelor electrice de închiriat sunt, în general, mai tineri, mai puțin experimentați și au o probabilitate mai mare de a circula pe trotuare decât cei care dețin propriile trotinete.

Guvernul a mai scris în proiectul de lege că numărul pietonilor și al altor persoane care nu foloseau trotinete electrice, dar au fost loviți de acestea, a crescut de la aproximativ 1.150 în 2020 la circa 5.000 în 2023.

În schimb, nu există o bază de date centralizată privind accidentele cauzate de trotinetele parcate neregulamentar.

În prezent, victimele trebuie să demonstreze că utilizatorul trotinetei a fost vinovat pentru a putea solicita despăgubiri. Cerința este dificil de îndeplinit, deoarece identificarea cu certitudine a persoanei care conducea trotineta este adesea complicată. În cazul accidentelor provocate de trotinete abandonate în spații publice, precum trotuarele, este și mai greu de stabilit cine este responsabil.

Companiile de închiriere, trase direct la răspundere

Potrivit noii legi, companiile de închiriere vor putea fi trase direct la răspundere, iar victimele vor putea solicita despăgubiri direct de la acestea.

„Drepturile trecătorilor afectați sunt întărite în raport cu companiile care operează aceste servicii – victimele nu vor mai fi lăsate să suporte singure costurile”, a declarat Beate Saupe, reprezentantă a Centrului pentru Protecția Consumatorilor din landul Saxonia, pentru postul public MDR.

Companiile de închiriere susțin însă că proiectul de lege ar putea declanșa un val de procese care ar „sufoca instanțele germane”. Anna Montasser, reprezentantă a organizației Shared Mobility, care reprezintă operatorii de trotinete electrice, a avertizat că industria se așteaptă la o creștere a cererilor frauduloase de despăgubire.