Spania înăsprește regulile de circulație pentru trotinetele electrice: Care sunt noile cerințe, amenzile și de când se aplică

Un bărbat circulă cu trotineta electrică pe o stradă din Valencia, Spania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul spaniol a aprobat o reformă a Regulamentului General de Circulație, care face obligatorie purtarea căștii pentru utilizatorii de trotinete electrice la nivel național și stabilește o vârstă minimă de 15 ani. Măsura face parte dintr-un pachet de siguranță rutieră, potrivit Euronews.

Marți, guvernul a aprobat o modificare a Regulamentului General de Circulație, introducând noi obligații pentru utilizatorii vehiculelor de mobilitate personală (VMP), inclusiv ai trotinetelor electrice. Pentru prima dată, reforma stabilește o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea acestor vehicule și face obligatorie purtarea căștii pe întreg teritoriul țării.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări promovate de Ministerul de Interne și Direcția Generală de Trafic (DGT), cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră pentru așa-numiții „utilizatori vulnerabili”, categorie care include pietonii, bicicliștii, motocicliștii și utilizatorii de trotinete.

Pe lângă obligativitatea purtării căștii, utilizatorii trotinetelor vor trebui să își țină luminile aprinse în condiții de vizibilitate redusă și pe timpul nopții, când vor fi obligatorii și hainele sau accesoriile reflectorizante.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi de 200 de euro.

Ministerul de Interne a declarat că scopul reformei este de a adapta Regulamentul General de Circulație la evoluțiile apărute în ultimele două decenii de la adoptarea acestuia.

Uniformizarea regulilor pentru trotinete

Până acum, regulile privind utilizarea căștii sau vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete depindeau în mare măsură de reglementările municipale, ceea ce a dus la diferențe între orașe. Prin această reformă, guvernul urmărește să stabilească un cadru comun pentru întreaga țară.

De ani de zile, DGT solicită o reglementare mai uniformă a acestor vehicule, ca răspuns la utilizarea lor tot mai frecventă în zonele urbane și la îngrijorările legate de numărul accidentelor.

Mai multe schimbări pentru bicicliști și motocicliști

Reforma introduce, de asemenea, noi obligații pentru alți participanți la trafic. Motocicliștii vor trebui să poarte mănuși de protecție și încălțăminte închisă, iar regulile privind depășirea bicicliștilor și a vehiculelor staționate devin mai stricte, obligând șoferii să reducă viteza și să păstreze o distanță laterală de siguranță.

La depășirea bicicliștilor pe drumuri cu mai mult de o bandă pe sens, șoferii vor trebui să se încadreze complet pe banda alăturată ori de câte ori condițiile de trafic și de siguranță permit acest lucru.

Sunt introduse și noi măsuri pentru situații de urgență, ambuteiaje și ninsori, inclusiv crearea unor coridoare care să permită trecerea vehiculelor serviciilor de urgență.

Majoritatea măsurilor vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026.

Cu toate acestea, obligația de a utiliza lumini și elemente reflectorizante pe trotinetele electrice, precum și obligativitatea folosirii mănușilor omologate de către motocicliști pe drumurile interurbane, nu va intra în vigoare decât la 1 octombrie 2027, pentru a oferi timp de adaptare la noile cerințe.