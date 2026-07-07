Inteligența Artificială a confundat un șarpe care traversa o cale ferată cu un defect la o șină

Incidentul a fost făcut public de Stuart Thomas, director de comunicare al London North Eastern Railway (LNER), operator britanic de trenuri de pe East Coast Main Line. Foto: Stuart Thomas / X

Un sistem de inspecție feroviară bazat pe inteligență artificială (AI), instalat pe trenurile LNER din Marea Britanie, a semnalat un posibil defect la o șină. În realitate însă, imaginea analizată arăta un șarpe care traversa linia, scrie publicația Club Feroviar.

Incidentul a fost făcut public de Stuart Thomas, director de comunicare al London North Eastern Railway (LNER), operator britanic de trenuri de pe East Coast Main Line.

„Este o imagine incredibilă. Sistemul de inspecție a căii ferate bazat pe AI de pe un tren LNER a crezut că a găsit un defect de șină. De fapt, era un șarpe, care se târa peste linie”, a scris el pe X.

This is an incredible picture.



The AI track inspection system on an @LNER train thought it had found a rail defect.



Actually - it was a snake, slithering across the line. ?? pic.twitter.com/v4EXfqFCRG — Stuart Thomas (@stuartthomas) July 3, 2026

Un purtător de cuvânt al LNER a explicat că tehnologia este instalată pe mai multe trenuri, iar informațiile sunt transmise către Network Rail, administratorul infrastructurii feroviare din Marea Britanie.

Scopul acestui sistem este de a permite echipelor tehnice să identifice din timp zonele care necesită atenție și să intervină înainte ca problemele să ducă la întârzieri sau întreruperi majore a circulației.

LNER folosește sisteme precum Pantograph Damage Assessment System (Pandas), destinat evaluării deteriorărilor la pantograf și la linia aeriană de contact, și Automated Intelligent Video Review (AIVR), sistem automat de analiză video bazat pe inteligență artificială.

Aceste tehnologii monitorizează constant linia aeriană de contact, echipamentele de alimentare și starea șinelor, semnalând posibile defecte către operator și administratorul infrastructurii.

Deși greșeala a atras atenția, LNER susține că sistemul are deja rezultate concrete în prevenirea accidentelor.

Spre exemplu, în ianuarie 2026, un mecanic de tren a raportat o problemă la șine, iar incidentul a adus peste 10.000 de minute de întârziere, anulări multiple și o zi întreagă de perturbări pentru pasageri. La o săptămână după, sistemul AIVR a depistat o defecțiune minoră lângă Retford, care ar fi putut deveni o problemă mai gravă. Raportarea a permis inginerilor să facă reparația peste noapte, fără întârzieri în programul trenurilor.

Pentru LNER, șarpele nu a fost o problemă operațională. Nu au fost anunțate perturbări, iar imaginea a devenit rapid un exemplu amuzant al situațiilor fals-pozitive pe care sistemele automate de inspecție le pot oferi.