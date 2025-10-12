Inundații catastrofale în sud-estul Spaniei. Imagini cu dezastrul din Ibiza, unde a plouat în 12 ore cât într-o lună

Vremea severă este cauzată de furtuna Alice. Foto: colaj capturi Antena 3 CNN

Furtuna Alice a provocat inundații catastrofale în sud-estul Spaniei. Apele revărsate au inundat mai multe drumuri și au forțat zeci de oameni să îşi părăsească locuinţele. În Ibiza au căzut peste 85 de litri de precipitaţii pe metru pătrat în doar 12 ore, adică a plouat într-o jumătate de zi cât într-o lună.

Străzile din Ibiza s-au transformat în canale navigabile, după ce a plouat torențial timp de 12 ore. Sistemul de canalizare al stațiunii nu a mai făcut față și apa a refulat pe străzi. În imaginile de pe rețelele sociale, se poate vedea cum apa ajunge, pe unele drumuri, și până la ferestrele mașinilor.

Vremea severă este cauzată de furtuna Alice, potrivit agenției meteo spaniole AEMET, care a monitorizat îndeaproape evoluția acesteia în vestul Mediteranei în ultimele zile.

Furtuna Alice a lovit sâmbătă seară destinația de vacanță, după ce a adus ploi torențiale pe coasta de est a Spaniei, inclusiv în zona Costa Blanca.

Astfel, armata spaniolă a fost trimisă din nou în Ibiza, pentru a doua oară în mai puțin de două săptămâni, după ce inundațiile au adus haos pe insulă și au făcut ca aeroportul să fie nefuncțional timp de aproape o oră și jumătate, scrie presa locală. Și drumul până la aeroport a fost impracticabil.

Personal militar din cadrul unității speciale a Forțelor Armate UME s-a îndreptat din nou spre Ibiza, de la baza din apropierea orașului Valencia, după o solicitare venită din partea autorităților regionale.

Pe lângă Ibiza, stațiunea turistică Playa d’en Bossa și localitățile San Jose și Santa Eularia au fost, de asemenea, afectate de inundații. Un localnic a descris situația de pe insulă drept „devastatoare”. Insulele vecine Mallorca și Formentera s-au confruntat, la rândul lor, cu probleme.