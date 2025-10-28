Jaf ca-n filme în Italia. Hoţii au aruncat cuie pe autostradă ca să oprească două blindate care transportau valori

Tâlharii, despre care se crede că sunt opt ​​la număr, purtau cagule și plănuiseră totul până la cel mai mic detaliu: arme semiautomate în mână, cuie pe asfalt pentru a bloca traficul, chiar și o cisternă aşezată de-a curmezişul drumului. Sursa foto: captura X/Franco Scarsella

Un jaf a două dube blindate care transportau valori a avut loc luni seară pe autostrada A14, în Italia. Din primele cercetări rezultă că atacul a fost planificat până la cel mai mic detaliu.

Hoţii au parcat un TIR de-a curmezişul drumului și au aruncat cuie pe asfalt, perforând anvelopele mai multor vehicule, inclusiv ale blindatelor, care se pare că se deplasau cu escortă și au fost forțate să oprească, relatează Corriere della Sera.

În acel moment, potrivit unor martori, opt infractori au apărut și au folosit explozibili pentru a deschide uşa din spatele vehiculului blindat și a putea fura conținutul. Mai multe echipe de carabinieri şi pompieri au sosit la fața locului.

Assalto a due portavalori sulla A14 all'altezza di Porto Recanati. Autostrada bloccata: video dal drone pic.twitter.com/VGh1c1UIvw — Local Team (@localteamit) October 27, 2025

Conform primelor rapoarte, bandiții au folosit arme semiautomate și s-au tras focuri de armă. Tâlharii, despre care se crede că sunt opt ​​la număr, purtau cagule și plănuiseră totul până la cel mai mic detaliu: arme semiautomate în mână, cuie pe asfalt pentru a bloca traficul, chiar și o cisternă aşezată de-a curmezişul drumului cu anvelope dezumflate și explozibili pentru a jefui vehiculul blindat. Au apărut de nicăieri, dar reacția personalului dubei blindate a dejucat planul.

A urmat un schimb de focuri, iar infractorii au fugit pe câmpurile din jur fără prada lor. Un membru al bandei ar fi fost împușcat în picior și abandonat de complicii săi. Conform unor surse apropiate anchetei, bărbatul a fost dus la spital. Sediul Poliției din Macerata a raportat că nu au existat răni la cei cinci agenți de pază sau șoferi opriți în timpul jafului.

Planul anti-jaf a fost pus în aplicare imediat: poliția a ajuns la locul jafului și a securizat cabinele de taxare. Autostrada A14 a fost închisă în ambele direcții.

Abia câteva ore mai târziu a fost posibilă organizarea unei întoarceri pe partea carosabilă spre sud pentru a permite șoferilor blocați în trafic să iasă de pe autostradă.

Trei dintre hoţi au fost arestaţi până acum, dar carabinierii continuă să caute şi restul bandei.