La primul său Paște ca papă, Leon al XIV-lea le cere liderilor lumii să depună armele: „Să aleagă pacea”

2 minute de citit Publicat la 17:00 05 Apr 2026 Modificat la 17:02 05 Apr 2026

La primul său Paște ca papă, Leon al XIV-lea le cere liderilor lumii să depună armele. Foto: Profimedia Images

Mii de credincioși s-au adunat duminică în Piața Sfântul Petru pentru a asculta primul mesaj de Paște rostit de Papa Leon al XIV-lea în calitate de suveran pontif. Înconjurat de trandafiri albi, pe balconul central al bazilicii din Vatican, papa a făcut apel la „cei care au puterea de a declanșa războaie” să aleagă pacea.

„În această zi de sărbătoare, să renunțăm la orice dorință de conflict, dominație și putere și să-L rugăm pe Dumnezeu să dăruiască pace unei lumi devastate de războaie”, a spus el, potrivit BBC.

Primul papă originar din SUA a devenit în ultimele luni un critic vocal al războiului din Iran, iar în intervențiile publice recente a condamnat conflictele din lume și a cerut detensionarea situațiilor.

Papa Leon a salutat mulțimea adunată în piață înainte de a rosti binecuvântarea „Urbi et Orbi” - în latină, „către oraș și către lume”.

Piața Sfântul Petru a fost decorată cu flori de primăvară, rânduri de narcise și mii de aranjamente mov, roșii și albe pregătite special pentru slujba de Paște de duminică.

„Ne obișnuim cu violența, ne resemnăm și devenim indiferenți, indiferenți la moartea a mii de oameni”, a spus papa în discursul său.

„Cei care au arme să le lase jos. Cei care au puterea de a declanșa războaie să aleagă pacea.”

Spre deosebire de anii trecuți, Leon nu a menționat în mod explicit nicio țară sau vreun conflict în mesajul său.

El a adus un omagiu predecesorului său, Papa Francisc, care a rostit ultimul său mesaj de Paște anul trecut, cu doar câteva ore înainte de a muri.

Foto: Profimedia Images

Făcând referire la povestea biblică a Învierii lui Hristos, la trei zile după răstignire, papa a spus că Iisus a fost „în totalitate nonviolent” în fața suferinței.

Pentru creștini, Paștele este cea mai importantă sărbătoare din calendarul religios, marcând Învierea lui Hristos - un element central al credinței.

În timp ce clopotele au răsunat în tot Vaticanul, iar mulțimea a aplaudat, Leon și-a încheiat binecuvântarea urând „Paște fericit” în mai multe limbi, inclusiv latină, arabă și chineză.

Papa a anunțat și că va reveni în bazilică pe 11 aprilie pentru a conduce o veghe de rugăciune pentru pace.

În ultimele săptămâni, Leon a condamnat în repetate rânduri conflictele din lume, folosind discursurile din Săptămâna Mare pentru a avertiza asupra a ceea ce a numit o indiferență tot mai mare față de război și suferință.

În predica de la slujba de sâmbătă seară, papa i-a îndemnat pe credincioși să nu devină insensibili la amploarea conflictelor globale, ci să se implice activ în reconciliere.

De asemenea, marți, el a făcut un apel direct către Donald Trump, cerându-i să găsească o soluție pentru a pune capăt conflictului cu Iranul.