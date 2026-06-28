Locul în se adună cei mai mulți șerpi din lume. Peste 100.000 ies la suprafață în fiecare primăvară

Primăvara, într-un colț al Canadei are loc unul dintre cele mai impresionante spectacole ale naturii: cea mai mare adunare de șerpi din lume. În timp ce multe fenomene naturale celebre implică mamifere mari, păsări migratoare sau viețuitoare marine, aici protagoniștii sunt zeci de mii de șerpi care ies simultan din adăposturile lor subterane, potrivit Times of India.

În fiecare an, la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, în provincia canadiană Manitoba, mii de șerpi jartieră cu dungi roșii ies din hibernare în zona cunoscută drept Narcisse Snake Dens. Acest loc a devenit renumit la nivel mondial datorită concentrației uriașe de reptile care se adună aici.

Situată la aproximativ 130 de kilometri de Winnipeg, în regiunea Interlake, zona nu a fost creată pentru turiști, ci este rezultatul unor condiții geologice speciale. Sub pământ se află o rețea de peșteri și fisuri formate în calcar de-a lungul a mii de ani prin eroziunea apei. Aceste cavități coboară sub nivelul până la care îngheață solul, menținând temperaturi pozitive chiar și în timpul iernilor aspre din Manitoba. Astfel, ele oferă adăpostul perfect pentru șerpi, permițându-le să supraviețuiască temperaturilor extrem de scăzute de la suprafață.

Șerpii ies la lumină într-un număr impresionant

Odată cu venirea primăverii, șerpii ies la lumină în număr impresionant după luni petrecute în subteran. În perioada de maximă activitate, vizitatorii pot vedea mii de exemplare adunate în jurul intrărilor către vizuini.

Motivul acestei aglomerații este reproducerea. Masculii apar primii și așteaptă la intrările în adăposturi sosirea femelelor. În momentul în care o femelă iese la suprafață, zeci sau chiar sute de masculi se strâng în jurul ei, formând o masă încâlcită numită „minge de împerechere”. Uneori, peste o sută de masculi concurează pentru o singură femelă. Acest fenomen a devenit imaginea emblematică a zonei Narcisse și unul dintre cele mai fotografiate comportamente ale șerpilor din lume.

Numărul reptilelor prezente aici este impresionant. Estimările variază de la an la an, însă se consideră că în zonă se adună între 70.000 și 100.000 de șerpi, ceea ce face din Narcisse cea mai mare concentrare cunoscută de șerpi de pe planetă.

Reptilele nu sunt considerate periculoase pentru oameni

Deși aspectul poate părea intimidant, aceste reptile nu sunt considerate periculoase pentru oameni. Șerpii jartieră cu dungi roșii sunt o subspecie a șarpelui jartieră comun și, în general, nu reprezintă o amenințare pentru vizitatori. În această perioadă, atenția lor este concentrată aproape exclusiv asupra reproducerii.

În timp, locul s-a transformat într-o atracție importantă pentru turismul de natură. Autoritățile din Manitoba au amenajat platforme de observare și trasee care permit turiștilor să urmărească fenomenul fără a deranja animalele. Zilele însorite și mai calde oferă cele mai bune condiții pentru observare, deoarece șerpii sunt mult mai activi. Perioada de împerechere durează aproximativ trei săptămâni, după care reptilele se răspândesc în zonele din apropiere pentru a petrece vara.

Autoritățile au construit tuneluri speciale pe sub șosele și garduri

Narcisse reprezintă și un exemplu de succes în conservarea faunei. În trecut, mii de șerpi erau uciși anual în timp ce traversau drumurile în timpul migrației. Pentru a reduce pierderile, au fost construite tuneluri speciale pe sub șosele și garduri care îi ghidează în siguranță către aceste pasaje. Măsurile au contribuit semnificativ la protejarea uneia dintre cele mai spectaculoase populații de reptile din lume.

Deși marile migrații ale animalelor din Africa sau ale fluturilor-monarh din Mexic sunt mult mai cunoscute, fenomenul de la Narcisse rămâne unic. Șerpii, de regulă greu de observat în habitatul lor natural, devin aici vedetele unui spectacol natural care atrage anual cercetători, fotografi și turiști din întreaga lume.