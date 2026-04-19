Medicii, șocați de ce au găsit în abdomenul unui bărbat care s-a prezentat la Urgențe cu dureri severe: ”E de peste 20 de ani acolo”

1 minut de citit Publicat la 23:45 19 Apr 2026 Modificat la 23:45 19 Apr 2026

Vârful dispozitivului apăsa direct pe peretele intestinal, existând riscul de perforație și hemoragie internă severă. Foto: Getty Images

Un bărbat de 32 de ani din Wenzhou a ajuns la spital acuzând dureri abdominale, însă investigațiile au scos la iveală o descoperire neașteptată: un termometru cu mercur pe care îl înghițise în copilărie era încă în corpul său, potrivit SCMP.

Pacientul, cunoscut sub numele de Wang, s-a prezentat la o unitate a First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, unde medicii au început ivestigațiile. O radiografie a arătat însă prezența unui obiect străin în duoden, suspectat a fi un termometru cu mercur.

Situația era una periculoasă, deoarece vârful dispozitivului apăsa direct pe peretele intestinal, existând riscul de perforație și hemoragie internă severă.

Ulterior, bărbatul a recunoscut că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani, însă nu le-a spus părinților de teamă. Cum nu a avut simptome atunci, incidentul a fost uitat.

O intervenție riscantă

Medicii au intervenit rapid și au reușit să extragă obiectul în aproximativ 20 de minute. Intervenția a fost una delicată, deoarece termometrul se afla în corp de foarte mult timp și era poziționat aproape de căile biliare, existând riscul de a afecta intestinul.

Dispozitivul a fost scos intact, însă marcajele pentru măsurarea temperaturii erau șterse.

Peste un milion de persoane ajung anual la medic în China după ce înghit accidental obiecte

Specialiștii atrag atenția că înghițirea obiectelor străine poate fi extrem de periculoasă. În astfel de situații, recomandarea este oprirea imediată a consumului de alimente și lichide, evitarea înghițirii și solicitarea de urgență a ajutorului medical.

Potrivit datelor citate de presa locală, peste un milion de persoane ajung anual la medic în China după ce înghit accidental obiecte, majoritatea cazurilor fiind în rândul copiilor.

Printre cele mai frecvente obiecte ingerate se numără oase de pește sau pui, baterii, magneți și proteze dentare.

Periuță de dinți, în organism peste 52 de ani

Un incident similar a fost raportat anul trecut, când un bărbat de 64 de ani a descoperit că avea în corp o periuță de dinți pe care o înghițise în copilărie și care a rămas acolo timp de 52 de ani.

Cazul lui Wang a stârnit reacții puternice în mediul online. Un utilizator a comentat: „Este incredibil de norocos. Din fericire, termometrul nu s-a spart și mercurul nu s-a scurs.”