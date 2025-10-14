Meghan Markle s-a autoinvitat la show-ul Balenciaga de la Paris. Designerul face dezvăluiri despre momentul stânjenitor

Prezentarea Balenciaga s-a transformat într-un adevărat eveniment media datorită vedetelor de renume internațional care au stat în primul rând. Sursa foto: Getty Images

Designerul Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, a dezvăluit că Meghan Markle s-a autoinvitat la show-ul său de la Săptămâna Modei de la Paris, care a avut loc la începutul lunii octombrie.

„Am cunoscut-o pe Meghan cu câțiva ani în urmă, iar de atunci am tot ținut legătura prin mesaje,” a declarat Piccioli, în vârstă de 58 de ani, pentru The Cut pe 11 octombrie. „Ea m-a contactat și mi-a spus că ar dori să vină la prezentare.”, scrie The New York Post. „Nu a existat nicio strategie sau o mare orchestrare,” a continuat el. „Nu am spus nimănui că va veni, pentru că am vrut să fie o surpriză. În modă, adevăratele surprize sunt rare, iar aceasta a fost una frumoasă.”

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, i-a surprins pe participanții la Săptămâna Modei de la Paris pe 4 octombrie, atunci când a apărut la show-ul Balenciaga purtând o tunică albă, cu nasturi, și o capa asortată, completată de pantaloni eleganți.

Reprezentantul lui Markle a declarat pentru People la acea vreme că „fosta actriță din ‘Suits’ a fost la Paris pentru a-l susține pe Piccioli, care își prezenta prima colecție cu brandul, după ce a devenit directorul său creativ în luna iulie.”

„De-a lungul anilor, Ducesa a purtat mai multe creații semnate de Pierpaolo,” a explicat purtătorul de cuvânt al lui Markle. „Ei au colaborat îndeaproape, lucrând împreună la designul unor momente cheie pe scena mondială.” „Ea a admirat dintotdeauna măiestria și eleganța modernă ale lui Piccioli și, în această seară, nu a fost diferit,” a continuat purtătorul de cuvânt. „Această seară reflectă culminarea multor ani de artizanat și prietenie, iar susținerea ei pentru noul capitol creativ al lui Piccioli la Balenciaga este o dovadă a acestui lucru.”

Cu toate acestea, soția prințului Harry a fost rapid criticată pentru participarea sa la prezentarea Balenciaga, un brand care s-a confruntat cu controverse acum trei ani, când a lansat o campanie în care copii țineau ursuleți de pluș îmbrăcați în ținute nepotrivite. Brandul a fost nevoit să își ceară scuze la acea vreme, afirmând că „condamnă ferm abuzul asupra copiilor” și că „nu a fost niciodată intenția noastră să-l includem în povestea noastră.”

Markle și prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, au împreună doi copii: prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani.

„‘Ducesa’ ipocrită: o doamnă care pretinde că apără interesele copiilor, mergând la un spectacol de modă care a promovat o campanie oribilă cu copii,” a scris un critic pe Instagram.

„De ce ar merge ea vreodată la un show Balenciaga?” a întrebat altcineva. „Cum poate orice mamă să susțină un astfel de brand?”

„Ironie: o femeie ‘anulată’ se prezintă pentru un brand ‘anulat’,” a comentat un altul. „Ce gândește o mamă când participă la un spectacol de modă al unui brand care a folosit modele copii pozând cu ursuleți fetisizați?”

În plus, Markle a fost din nou criticată în timpul Săptămânii Modei de la Paris, pentru că a izbucnit în râs în timpul unui spectacol al unui alt designer, la prezentarea colecției de primăvară-vară 2026.

Unii au speculat că reacția ei a fost provocată de un model care a căzut pe podium.

„La un moment dat, [Markle] stătea pe primul rând, iar un model a căzut,” a declarat Charlotte Griffiths de la Mail on Sunday pentru GB News. „Ea a izbucnit în râs. Apoi și-a dat seama că a fost destul de crud să râdă, așa că a încercat să își acopere reacția.”

„S-a simțit oarecum nelalocul ei la Paris, trebuie să fiu sinceră,” a adăugat Griffiths. „Părea un pic nervoasă.”

Totuși, un reprezentant al starului Netflix a spus ulterior pentru Daily Mail că Markle nu râdea de model.