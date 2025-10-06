Meghan Markle şi Lauren Sanchez au eclipsat scena la Săptămâna Modei de la Paris. Ținutele care au atras toate privirile

Prezentarea Balenciaga s-a transformat într-un adevărat eveniment media datorită vedetelor de renume internațional care au stat în primul rând. Sursa foto: Getty Images

Săptămâna Modei de la Paris se apropie de sfârșit, dar ecourile continuă în legătură cu prezentările incredibile care au avut loc ]n acest weekend. Unul dintre cele mai aşteptate evenimente a fost prezentarea Balenciaga, care a marcat debutul lui Pierpaolo Piccioli ca director de creație.

Astfel prezentarea de modă s-a transformat într-un adevărat eveniment media datorită vedetelor de renume internațional care au stat în primul rând. Georgina Rodriguez, Anne Hathaway, Lauren Sanchez Bezos și chiar Meghan Markle au profitat de ocazie pentru a-şi etala ţinutele.

Cele mai discutate apariţii au fost cea a lui Meghan Markle şi a lui Lauren Sanchez.

Lauren Sanchez Bezos, o iubitoare de lookuri îndrăznețe și la modă, nu și-a dezamăgit fanii nici de data aceasta. A purtat o rochie-palton de blană neagră, cu o croială evazată care îi ajungea până la gleznă, cu umerii goi și cu o curea de mari dimensiuni care îi strângea talia, relatează Fanpage. Pentru a completa ținuta, Lauren Sanchez a renunțat la pantofii cu toc clasici și a optat pentru o pereche de cizme stiletto din piele neagră, înalte până la coapsă. Apoi a optat pentru un machiaj ușor și proaspăt şi şi-a prins părul cu o panglică închisă la culoare, un accesoriu obligatoriu pentru toamna 2025.

De cealaltă parte, Meghan Markle a captat atenția tuturor fotografilor, eclipsând celelalte prezenţe la eveniment. A etalat o ținută albă sofisticată și dramatică, cu o pelerină care îi cădea de pe umeri într-o trenă lungă. Vedeta a purtat pantaloni, pantofi cu toc ascuțit din satin negru de la Balenciaga („Knife”, unul dintre cei mai emblematici pantofi ai casei de modă) și o geantă mică asortată, relatează Corriere della Sera.

Markle l-a susținut pe Piccioli şi pe Instagram, postând un scurt videoclip care o arată cum intră la eveniment. Apariția ei a eclipsat-o chiar și pe Lauren Sanchez Bezos, care a trebuit să împartă atenția cu sofisticata Meghan, care a decis să-i „dăruiască” una dintre rarele sale apariții în Europa lui Piccoli de la Balenciaga.