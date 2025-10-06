Antena 3 CNN Life Meghan Markle şi Lauren Sanchez au eclipsat scena la Săptămâna Modei de la Paris. Ținutele care au atras toate privirile

Meghan Markle şi Lauren Sanchez au eclipsat scena la Săptămâna Modei de la Paris. Ținutele care au atras toate privirile

N.B.
2 minute de citit Publicat la 15:18 06 Oct 2025 Modificat la 15:27 06 Oct 2025
colaj meghan lauren
Prezentarea Balenciaga s-a transformat într-un adevărat eveniment media datorită vedetelor de renume internațional care au stat în primul rând. Sursa foto: Getty Images

Săptămâna Modei de la Paris se apropie de sfârșit, dar ecourile continuă în legătură cu prezentările incredibile care au avut loc ]n acest weekend. Unul dintre cele mai aşteptate evenimente a fost prezentarea Balenciaga, care a marcat debutul lui Pierpaolo Piccioli ca director de creație.

Astfel prezentarea de modă s-a transformat într-un adevărat eveniment media datorită vedetelor de renume internațional care au stat în primul rând. Georgina Rodriguez, Anne Hathaway, Lauren Sanchez Bezos și chiar Meghan Markle au profitat de ocazie pentru a-şi etala ţinutele.

 

Meghan Markle şi Lauren Sanchez au eclipsat scena la Săptămâna Modei de la Paris. Ținutele care au atras toate privirile 1012616
› Vezi galeria foto ‹

Cele mai discutate apariţii au fost cea a lui Meghan Markle şi a lui Lauren Sanchez.

Lauren Sanchez Bezos, o iubitoare de lookuri îndrăznețe și la modă, nu și-a dezamăgit fanii nici de data aceasta. A purtat o rochie-palton de blană neagră, cu o croială evazată care îi ajungea până la gleznă, cu umerii goi și cu o curea de mari dimensiuni care îi strângea talia, relatează Fanpage. Pentru a completa ținuta, Lauren Sanchez a renunțat la pantofii cu toc clasici și a optat pentru o pereche de cizme stiletto din piele neagră, înalte până la coapsă. Apoi a optat pentru un machiaj ușor și proaspăt şi şi-a prins părul cu o panglică închisă la culoare, un accesoriu obligatoriu pentru toamna 2025.

De cealaltă parte, Meghan Markle a captat atenția tuturor fotografilor, eclipsând celelalte prezenţe la eveniment. A etalat o ținută albă sofisticată și dramatică, cu o pelerină care îi cădea de pe umeri într-o trenă lungă. Vedeta a purtat pantaloni, pantofi cu toc ascuțit din satin negru de la Balenciaga („Knife”, unul dintre cei mai emblematici pantofi ai casei de modă) și o geantă mică asortată, relatează Corriere della Sera

Markle l-a susținut pe Piccioli şi pe Instagram, postând un scurt videoclip care o arată cum intră la eveniment. Apariția ei a eclipsat-o chiar și pe Lauren Sanchez Bezos, care a trebuit să împartă atenția cu sofisticata Meghan, care a decis să-i „dăruiască” una dintre rarele sale apariții în Europa lui Piccoli de la Balenciaga.

 

×
Etichete: Franta saptamana modei Paris Balenciaga

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Life
» Citește mai multe din Life
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close