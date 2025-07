Meghan Markle și-a lansat propria colecție de vinuri. Foto: Getty Images

Meghan Markle, ducesa de Sussex, și-a lansat propria colecție de vinuri, sub brandul său, As Ever. Primul produs este un vin rosé din 2023, obținut în Napa Valley, scrie The Guardian.

Potrivit unui comunicat de presă, vinul este descris ca fiind „un rosé din 2023, ușor, proaspăt și sărbătoresc fără efort, atent selectat de Meghan, Ducesa de Sussex”.

„Acest prim rosé marchează începutul extinderii liniei As Ever în domeniul vinurilor, o expansiune gândită cu grijă. Urmează lansarea unui vin spumant Méthode Champenoise din Napa Valley și alte soiuri care vor completa gama”, mai arată anunțul.

Echipa lui Meghan sugerează și contextul ideal pentru consum: „Creat pentru cele mai frumoase momente de vară – de la prânzuri care se transformă în cine, până la weekenduri însorite în care râsul acoperă muzica”.

Vinul este produs de crama Fairwinds Estate, situată în Napa Valley, la aproximativ șase ore de mers cu mașina de locuința din Montecito a lui Meghan și Harry. Fairwinds produce vinuri și pentru Barry Manilow, moșia lui John Wayne și serialul TV „Yellowstone”.

Meghan se alătură astfel unei liste tot mai lungi de celebrități care au intrat în industria vinului – printre ele, Cameron Diaz (Avaline), regizorul Francis Ford Coppola, Post Malone (Maison No. 9) sau Snoop Dogg, cu linia 19 Crimes Cali Red.

Pentru unii, investiția s-a dovedit foarte profitabilă. Brandul de rosé Miraval, deținut de Brad Pitt, este evaluat la aproximativ 200 de milioane de dolari. Iar tequila Casamigos, lansată de George Clooney în 2013, a fost vândută patru ani mai târziu pentru 1 miliard de dolari.

Piața vinurilor artizanale și personalizate este în plină expansiune. Estimată la 35 de miliarde de dolari la nivel global în 2019, se preconizează că va atinge aproape 49 de miliarde până în 2027.

Pe lângă vin, gama de produse As Ever mai include mixuri pentru clătite și fursecuri, dulceață de caise ambalată în borcane decorative, miere cu flori de portocal în ediție limitată și ceaiuri de diverse tipuri. Marți dimineață, toate produsele erau epuizate pe site-ul oficial, alături de mesajul: „Revenim în curând cu stocuri noi”.